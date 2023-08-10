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Вот почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: приметы и здравый смысл

Сергей Кущ
10 августа 2023, 16:57 обновлено 10 августа, 16:57
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Мы разобрались, откуда пошла традиция не ставить пустые бутылки на стол.
Что будет, если оставить бутылку не столе
Что будет, если оставить бутылку не столе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хоть раз в жизни каждый из нас слышал "не ставь пустую бутылку на стол". Удивительно, но такое странное суеверие можно объяснить даже при помощи здравого смысла.

Пустая бутылка на столе: примета

Многие верят, что оставляя пустую бутылку на столе, мы предрекаем пустоту и бедность в нашей жизни. Это может выражаться в нехватке материальных благ или пустоте на душевном уровне. По аналогичной причине на обеденном столе не рекомендуется оставлять пустую посуду – будь то тарелки, салатники или чашки.

Также считается, что в доме, где ставят пустые бутылки на стол не будет достатка и денег.

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Почему нельзя хранить пустые бутылки на столе?

Народная мудрость говорит, что незакрытые пустые бутылки становятся пристанищем для нечистой силы, и ставить их на стол означает "загрязнить" весь стол.

Нередко можно услышать, что наличие пустых бутылок на столе подразумевает намек гостям о том, что пришло время уходить.

Откуда пошла традиция не ставить пустые бутылки на стол?

Исторический аспект появления этой приметы связан с тем, что в начале XIX века казаки, оказавшись во Франции, столкнулись с традицией выписывать счет в заведениях за количество оставленных на столе пустых бутылок. Казаки, проявив умение, убирали часть бутылок, чтобы оплатить меньшую сумму.

Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: практическое соображение

Кроме того, существует практическая сторона в этом вопросе: пустые бутылки просто мешают, занимают место и требуют уборки. К тому же, они менее устойчивы и могут упасть на другую посуду и разбить ее.

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