Зачем в Великий понедельник выбрасывали из дома все зеркала: приметы 10 апреля и что нельзя делать

Страстная неделя - что нельзя делать 10 апреля. Приметы в Великий понедельник и запреты дня.

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Страстная неделя приметы и что нельзя делать / УНИАН

10 апреля в 2023 году начинается Страстная неделя. В это время начинался важные период перед Пасхой 16 апреля.

В Чистый понедельник считается началом Страстной недели Великого поста. В такой день принято вспоминать последние события земной жизни Иисуса Христа и наставления, которые он успел дать до смерти.

Что нужно сделать в Великий понедельник 10 апреля

В Великий понедельник начинается строгий пост. Верили, что нужно употреблять меньше еды. Чем меньше еды, тем ближе человек становился к святому. В этот день начинали убирать в доме. Хозяйки с самого утра приводили порядок в своем доме. Обязательно красили, белили, чистили, мыли. Чтобы удача не покидала ваш дом, выбрасывали все битые зеркала. Также выносили на мусор битую посуду. Если такие вещи оставить, приведет к несчастью ваших близких.

Что нельзя делать в Великий понедельник 10 апреля

Нельзя в Чистый понедельник шумно веселиться и устраивать гуляния. Нельзя в Великий понедельник ругаться, злиться и говорить о плохом. Нельзя в Чистый понедельник свататься, жениться и признаваться в чувствах. Нельзя в Страстную неделю совершать изменения внешности, включая стрижки и смену имиджа, планировали уже только после Пасхи.

Приметы на Великий понедельник 10 апреля

Если теплый и солнечный день, то к богатому урожаю летом. Если похолодало к вечеру, то морозы надолго не останутся. Если на небе много облаков, то к дождям в ближайшие дни. Если птицы вьют гнезда, то скоро похолодает. Если появились бабочки, то на Пасху ожидалась теплая погода.

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