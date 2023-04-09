Зачем в Великий понедельник выбрасывали из дома все зеркала: приметы 10 апреля и что нельзя делать

Страстная неделя - что нельзя делать 10 апреля. Приметы в Великий понедельник и запреты дня.
10 апреля в 2023 году начинается Страстная неделя. В это время начинался важные период перед Пасхой 16 апреля.
В Чистый понедельник считается началом Страстной недели Великого поста. В такой день принято вспоминать последние события земной жизни Иисуса Христа и наставления, которые он успел дать до смерти.
Что нужно сделать в Великий понедельник 10 апреля
- В Великий понедельник начинается строгий пост. Верили, что нужно употреблять меньше еды. Чем меньше еды, тем ближе человек становился к святому.
- В этот день начинали убирать в доме. Хозяйки с самого утра приводили порядок в своем доме.
- Обязательно красили, белили, чистили, мыли.
- Чтобы удача не покидала ваш дом, выбрасывали все битые зеркала. Также выносили на мусор битую посуду. Если такие вещи оставить, приведет к несчастью ваших близких.
Что нельзя делать в Великий понедельник 10 апреля
- Нельзя в Чистый понедельник шумно веселиться и устраивать гуляния.
- Нельзя в Великий понедельник ругаться, злиться и говорить о плохом.
- Нельзя в Чистый понедельник свататься, жениться и признаваться в чувствах.
- Нельзя в Страстную неделю совершать изменения внешности, включая стрижки и смену имиджа, планировали уже только после Пасхи.
Приметы на Великий понедельник 10 апреля
- Если теплый и солнечный день, то к богатому урожаю летом.
- Если похолодало к вечеру, то морозы надолго не останутся.
- Если на небе много облаков, то к дождям в ближайшие дни.
- Если птицы вьют гнезда, то скоро похолодает.
- Если появились бабочки, то на Пасху ожидалась теплая погода.
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