Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

Зеркальная дата - особый день, из которого можно извлечь выгоду.

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Зеркальная дата 04.04.2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Главред

4 апреля 2024 года – это мощная зеркальная дата, состоящая из трех четверок. В этот день считается, что числа читаются одинаково как слева направо, так и справа налево.

Что нельзя делать в зеркальную дату?

В зеркальную дату следует избегать негативных мыслей, направленных на себя, близких и знакомых. Особенно важно воздержаться от желания зла родным и другим людям, как в словах, так и в мыслях. Также нецелесообразно в этот день употреблять ругательства и вступать в ссоры по мелочам. Не рекомендуется жаловаться и сплетничать.

Три ритуала на деньги и счастье:

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Назначайте встречи и проводите переговоры : Зеркальные даты считаются благоприятным временем для важных встреч и деловых переговоров.

: Зеркальные даты считаются благоприятным временем для важных встреч и деловых переговоров. Стройте планы : Этот день подходит для планирования будущих событий и достижения целей.

: Этот день подходит для планирования будущих событий и достижения целей. Загадывайте желания на деньги и счастье: В мощную зеркальную дату начала апреля можно загадывать желания, связанные с финансами.

Что такое зеркальная дата? Зеркальной называют дату года, значение чисел которой одинаково читается в прямом и обратном направлении, как слева направо, так и справа налево.

Что нужно сделать в зеркальную дату?

Лучше всего использовать этот день для выражения искренней благодарности за все блага и поддержку, получаемые от родных, друзей и окружающих. Также полезно просить прощения, если есть необходимость.

В эту особую дату рекомендуется работать над визуализацией своих желаний и повторять положительные аффирмации. Можно сфокусироваться на своих желаниях и визуализировать их в уме.

Также стоит зажечь свечу, сконцентрировать внимание на ее пламени и загадать самое сокровенное желание.

Как правильно загадать желание на зеркальную дату?

Взгляните на небо и выразите свои желания. Если вы стремитесь к достижению лучших результатов, запишите свои пожелания на листе бумаги. Зажгите свечу и пропустите бумагу над пламенем, но не поджигайте её. Сфокусируйтесь на своём желании, а затем сохраните лист в сумочке, ящике стола или в тайном месте.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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