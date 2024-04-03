Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

4 апреля 2024 года – это мощная зеркальная дата, состоящая из трех четверок. В этот день считается, что числа читаются одинаково как слева направо, так и справа налево.
Что нельзя делать в зеркальную дату?
В зеркальную дату следует избегать негативных мыслей, направленных на себя, близких и знакомых. Особенно важно воздержаться от желания зла родным и другим людям, как в словах, так и в мыслях. Также нецелесообразно в этот день употреблять ругательства и вступать в ссоры по мелочам. Не рекомендуется жаловаться и сплетничать.
Три ритуала на деньги и счастье:
- Назначайте встречи и проводите переговоры: Зеркальные даты считаются благоприятным временем для важных встреч и деловых переговоров.
- Стройте планы: Этот день подходит для планирования будущих событий и достижения целей.
- Загадывайте желания на деньги и счастье: В мощную зеркальную дату начала апреля можно загадывать желания, связанные с финансами.
Что такое зеркальная дата?
Зеркальной называют дату года, значение чисел которой одинаково читается в прямом и обратном направлении, как слева направо, так и справа налево.
Что нужно сделать в зеркальную дату?
Лучше всего использовать этот день для выражения искренней благодарности за все блага и поддержку, получаемые от родных, друзей и окружающих. Также полезно просить прощения, если есть необходимость.
В эту особую дату рекомендуется работать над визуализацией своих желаний и повторять положительные аффирмации. Можно сфокусироваться на своих желаниях и визуализировать их в уме.
Также стоит зажечь свечу, сконцентрировать внимание на ее пламени и загадать самое сокровенное желание.
Как правильно загадать желание на зеркальную дату?
Взгляните на небо и выразите свои желания. Если вы стремитесь к достижению лучших результатов, запишите свои пожелания на листе бумаги. Зажгите свечу и пропустите бумагу над пламенем, но не поджигайте её. Сфокусируйтесь на своём желании, а затем сохраните лист в сумочке, ящике стола или в тайном месте.
Что стоит учитывать читателю
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