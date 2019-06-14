Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты

Этапы приготовления гречки в мультиварке / Скриншот видео с youtube.com

Из полезной крупы — гречки — можно сварить рассыпчатую или вязкую кашу.

Главред решил объяснить, как правильно варить гречку рассыпчатую на воде в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке.

Гречку на воде готовят по пропорции 1 к 2 — воды должно быть в два раза больше, чем гречки.

Как варить гречку на воде в кастрюле

Переберите и промойте 1 стакан гречки. Пересыпьте гречку в кастрюлю и залейте водой. На 1 часть крупы возьмите 2 части воды, то есть 2 стакана. Поставьте кастрюлю с гречкой на огонь и доведите до кипения.

Потом посолите кашу и подождите, когда уровень воды станет меньше, чем гречки. Когда гречка набухнет, поднимется, а вода уйдет вниз — выключите огонь, накройте кашу крышкой и дайте ей настояться около 20 минут.Читайте такжеПравильное приготовление риса: как готовить "бомбезный" рис с овощами

Как варить гречку в мультиварке

Возьмите 2 стакана гречки. Гречку переберите и промойте, а потом подсолите 4 стакана воды. Смажьте дно мультиварки растопленным сливочным маслом. Всыпьте гречку в мультиварку и залейте водой, воды должно быть в 2 раза больше, чем гречки.

Закройте крышку мультиварки, выберите в меню программу Рис/крупы и готовьте гречку на протяжении 30 минут.

Как варить гречку в микроволновке

Переберите и промойте 2 стакана гречки и пересыпьте в посудину, которая подходит для приготовления блюд в микроволновке. Посолите и поперчите гречку, залейте 4 стаканами воды, накройте посудину крышкой и отправьте в микроволновку на 10 минут.

Достаньте гречку, перемешайте и поставьте в микроволновку еще на 5 минут. Если через 5 минут готовки на дне посудины останется немного воды, то гречку можно поставить в микроволновку еще на несколько минут. Читайте такжеКак готовить рис для суши, простой рецепт

Как варить зеленую гречку

Зеленая гречка — это гречневая крупа, которая не была обжаренной и поэтому в ней сохраняется больше полезных веществ. Зеленую гречку лучше проращивать, запаривать или щадяще варить.

Зеленую гречку стоит щадяще варить / Скриншот видео с youtube.com

Как правильно варить гречку зеленого цвета

Промойте и положите зеленую гречку в кастрюлю, залейте водой, чтобы жидкость не только покрыла крупу, но и была выше на 2 сантиметра. Оставьте гречку в воде на 10-15 минут, чтобы она набухла. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите на протяжении 15 минут.