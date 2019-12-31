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В рукаве, на банке и с фруктами: бомбическая курица в духовке, рецепты

31 декабря 2019, 07:10

Курица в рукаве и птица с ананасами или с яблоками готовится более часа.

Курица с апельсинами готовится в духовке, разогретой до 200 градусов - курица в духовке
Курица с апельсинами запекается в духовке, разогретой до 200 градусов / instagram.com/elizavetabauer

До Нового года остались считанные часы, и за это время можно приготовить блюдо, которое не только станет украшением новогоднего стола, но и, как считается, может помочь задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу - курицу в духовке.

Главред решил объяснить, как готовится бомбическая курица в духовке в рукаве, на банке и с фруктами.

Бомбическая курица в духовке, рецепт №1

Курица в рукаве, нафаршированная гречкой

Ингредиенты:

  • Тушка курицы;
  • Вареная гречка;
  • Аджика;
  • Специи - хмели-сунели, уцхо-сунели, соль (можно добавить специи, которые вы любите);
  • Оливковое масло.

Как готовится курица в рукаве

Натрите тушку курицы специями, уложите в курицу гречку и заколите зубочисткой. Свяжите лапы курицы и уложите тушку в рукав. Налейте в рукав немного оливкового масла.

Как запечь курицу в рукаве

Запекается курица в рукаве в духовке, разогретой до 200 градусов. Запекайте курицу при такой температуре 50 минут, а потом уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте до готовности (курица может готовиться и более 40 минут, все зависит от ее размера).

Курица в рукаве сначала готовится в духовке, разогретой до 200 градусов - Курица в духовке
Курица в рукаве сначала запекается в духовке, разогретой до 200 градусов / instagram.com/alena_sh_libro_di_cucina

Бомбическая курица в духовке, рецепт №2

Быстрая курица на банке

Ингредиенты:

  • Тушка курицы;
  • Соль, черный молотый перец, аджика и другие специи - по вкусу;
  • Банка объемом 1-2 литра.

Как приготовить курицу на банке

Наполните банку водой примерно на 3/4 и добавьте любимые специи, например, можно положить несколько горошин душистого перца, несколько стручков сушеного перца чили, лавровый лист, ветку тимьяна.

Тщательно промойте тушку курицы, натрите солью, черным перцем и обмажьте аджикой. Насадите тушку курицы на горлышко банки, а саму банку - поставьте на сковороду или на противень.

Как запекать курицу на банке

Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Духовку можно несколько раз открыть, зачерпнуть сок, который стечет из курицы, и полить им тушку. Курица на банке запекается около 1 часа (все зависит от размера тушки).

Готовность блюда проверьте с помощью ножа - проткните тушку в нескольких местах, когда будет течь светлый сок без примесей красного или розового - курица готова. Готовую курицу полейте соком.

  • Бомбическая курица на банке запекается в духовке около 1 часа Скриншот с instagram.com/vika.kitchen
  • Бомбическая курица на банке запекается в духовке около 1 часа Скриншот с instagram.com/vika.kitchen
  • Бомбическая курица на банке запекается в духовке около 1 часа Скриншот с instagram.com/vika.kitchen
  • Бомбическая курица на банке запекается в духовке около 1 часа Скриншот с instagram.com/vika.kitchen

Бомбическая курица в духовке, рецепт №3

Изысканная курица с ананасами в шампанском

Ингредиенты:

  • Тушка курицы - 1,6 кг;
  • 1 ананас;
  • 40 мл коньяка;
  • 1 столовая ложка подсолнечного рафинированного масла;
  • Перец халапеньо - 1 штука;
  • 150 г круглозернистого риса;
  • 300 г свинины (мякоть);
  • 2 г смеси перцев;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 250 мл шампанского (сухое).

Как готовится курица с ананасами в шампанском

Порежьте ананас кубиками, залейте коньяком и накройте пищевой пленкой. Рис залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда рис закипит, снимите его с огня и оставьте в кипятке на 5 минут. Потом слейте воду и промойте рис.

Нарежьте свинину кубиками и обжарьте с перцем халапеньо. Натрите тушку курицы солью и смесью перцев. Смешайте рис с мясом и ананасами, а потом заполните начинкой тушку - курица должна быть плотно заполнена.

Заколите курицу зубочистками, а лапы - свяжите. Возьмите форму для запекания, уложите курицу, влейте шампанское, отправьте все в рукав для запекания и скрепите его края степлером. 

Как запечь курицу с ананасами в шампанском

Курица с ананасами запекается в духовке при 220 градусах на протяжении 40 минут. Через 40 минут разрежьте рукав для запекания и доведите курицу до готовности - должна запекаться около получаса. 

Курица с ананасами готовится в духовке, разогретой до 200 градусов - Курица в духовке
Курица с ананасами запекается в духовке, разогретой до 220 градусов / instagram.com/lanshinolive

Бомбическая курица в духовке, рецепт №4

Простая курица с яблоками

Ингредиенты: 

  • Тушка курицы;
  • Яблоки;
  • Соль, перец (по желанию - другие специи);
  • Оливковое масло.

Как приготовить курицу с яблоками

Тушку курицы промойте, посолите, поперчите, взбрызните оливковым маслом, добавьте любимые специи и отправьте в холодильник на сутки.

Застелите противень пергаментом, уложите курицу и пришпильте крылья зубочистками. Курица должна готовиться в духовке, разогретой до 200 градусов, на протяжении часа.

Потом нарежьте яблоки кружочками, уложите вокруг курицы, поставьте противень в духовку и готовьте блюдо еще 30-40 минут. Чтобы курица с яблоками была сочнее, периодически поливайте птицу соком, который выделился.

Курица с яблоками готовится в духовке, разогретой до 200 градусов - Курица в духовке
Курица с яблоками запекается в духовке, разогретой до 200 градусов / instagram.com/ingayushmanova31

Бомбическая курица в духовке, рецепт №5

Вкуснейшая курица с апельсинами, медом и имбирем

Ингредиенты:

  • Тушка курицы;
  • 4 столовые ложки цветочного меда;
  • 2 апельсина;
  • 40 г тертого имбиря;
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • Соль, перец черный молотый и перец красный молотый - по вкусу.

Как готовится курица с апельсинами

Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, четвертинку апельсина отложите. Все, кроме четвертинки, нарежьте кружочками толщиной примерно в полсантиметра.Тушку курицы обсушите и натрите оливковым маслом, солью, а также черным и красным перцем.

Как запечь курицу с апельсинами

Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите небольшой глубокий противень или форму для выпекания и уложите в один слой кусочки апельсина. Положите курицу в противень грудкой вниз. Курица с апельсинами сначала должна запекаться на протяжении 40 минут.

Выжмите сок из четвертинки апельсина, очистите имбирь от кожицы и натрите на мелкой терке. Смешайте апельсиновый сок, имбирь и мед, всыпьте по щепотке красного и черного перца и тщательно все перемешайте. 

Потом вытащите курицу из духовки, переверните грудкой вверх и тщательно смажьте апельсиново-имбирной смесью. Смазанная курица с апельсинами должна запекаться около часа. Периодически поливайте птицу соком, который выделился в противень или форму для запекания.

Курица с апельсинами готовится в духовке, разогретой до 200 градусов - Курица в духовке
Курица с апельсинами запекается в духовке, разогретой до 200 градусов / instagram.com/vkysnie.bluyda

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