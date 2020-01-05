Жульен классический и потрясный: легкие рецепты

Жульен готовится не только в духовке - горячую закуску можно сделать в мультиварке.
Жульен (жюльен) - способ нарезки молодых овощей тонкой соломкой, который пришел из французской кухни.
Также жульеном называют горячую закуску, которая готовится с грибами и сыром, и в которую иногда добавляют курицу.
Главред решил объяснить, как готовится жульен с грибами (классический) и закуска с грибами и курицей, и найти потрясные и легкие рецепты этого блюда.
Потрясный жульен, рецепт №1
Легкий жульен классический, ингредиенты:
- 200 г шампиньонов;
- 2 столовые ложки муки;
- 100 мл сливок;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 100 г твердого сыра;
- 1 луковица;
- Соль, перец - по вкусу.
Как приготовить жульен с грибами
Натрите сыр на терке. Лук нарежьте полукольцами, а грибы разрежьте пополам и нарежьте слайсами. Обжарьте лук и грибы на сковородке со сливочным маслом, все посолите и поперчите, а потом всыпьте муку и перемешайте ингредиенты.
Разложите поджаренные грибы и лук по формочкам, в которых будете запекать жульен грибной, а потом влейте сливки. Присыпьте ингредиенты сыром и запекайте закуску. Блюдо запекается в духовке при температуре 180 градусов на протяжении 15-20 минут.
Потрясный жульен, рецепт №2
Легкий куриный жульен в тарталетках, ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 200 г шампиньонов;
- 6 готовых тарталеток;
- 50 г лука;
- 250 г сметаны;
- 50 г твердого сыра;
- 50 г мягкого сыра;
- Соль, перец, растительное масло, зелень - по вкусу.
Как приготовить жульен в тарталетках
Порежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле. Порежьте курицу небольшими кусочками, отправьте к луку и тоже обжарьте (около 5 минут). Нарежьте шампиньоны небольшими полосками, все подсолите и готовьте еще около 5 минут.
Добавьте к ингредиентам сметану, мелко нарезанную зелень, натертый твердый сыр, все перемешайте, протушите минуту и снимите с огня.
Переложите подготовленные ингредиенты в тарталетки. Присыпьте грибной жульен мягким сыром и отправьте закуску готовиться в духовку. Запекайте блюдо около 15 минут при температуре 180 градусов.
Потрясный жульен, рецепт №3
Легкий жульен с курицей и грибами, ингредиенты:
- 100-150 г шампиньонов;
- 50-100 г куриного филе;
- 1 луковица;
- 200 мл сливок (20% жирности);
- 1 столовая ложка муки;
- 20 г сливочного масла;
- Соль, перец, твердый сыр - по вкусу.
Как приготовить жульен с курицей
Лук нарежьте полукольцами, а грибы - слайсами. Обжарьте лук, а потом добавьте грибы (все готовится приблизительно 7 минут).
Порежьте курицу небольшими кусочками и обжарьте с каждой стороны (приблизительно 5 минут).
Чтобы жульен из шампиньонов получился сочным - приготовьте соус: всыпьте в емкость муку и растопленное сливочное масло, поставьте на небольшой огонь, постоянно все помешивайте и влейте сливки. Готовьте соус на небольшом огне до загустения, а потом посолите и поперчите.
После приготовления соуса сформируйте жульен с курицей и грибами - выложите в форму для запекания грибы, птицу, лук, полейте ингредиенты соусом, а сверху все присыпьте сыром. Запекайте закуску в духовку, разогретой до 200 градусов, до образования румяной корочки.
Потрясный жульен можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке.
Легкий рецепт - жульен в мультиварке c грибами
Ингредиенты:
- 500 г отваренных и замороженных грибов;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 0,5 стакана муки;
- 1 стакан сметаны;
- 150 г твердого сыра;
- Соль и перец - по вкусу.
Как приготовить жульен в мультиварке
Включите мультиварку и установите режим "Выпечка". Уложите в чашу мультиварки размороженные грибы и масло и установите время приготовления - 50 минут. Обжарьте грибы. Нарежьте лук мелким кубиком, отправьте в чашу, все посолите и перемешайте.
Когда пройдет 20 минут от начала готовки, всыпьте в чашу муку и все перемешайте. Через 5 минут влейте сметану и снова перемешайте ингредиенты. Жульен с грибами через 5 минут присыпьте сыром. Накройте закуску крышкой, подождите еще 20 минут - и блюдо будет готово.