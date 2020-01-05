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Жульен классический и потрясный: легкие рецепты

5 января 2020, 19:49

Жульен готовится не только в духовке - горячую закуску можно сделать в мультиварке.

Потрясный жульен с курицей и грибами запекается в духовке при температуре 200 градусов - Жульен - рецепт
Потрясный жульен с грибами можно приготовить в мультиварке / Скриншот с instagram.com/invite.the_guests

Жульен (жюльен) - способ нарезки молодых овощей тонкой соломкой, который пришел из французской кухни.

Также жульеном называют горячую закуску, которая готовится с грибами и сыром, и в которую иногда добавляют курицу.

Главред решил объяснить, как готовится жульен с грибами (классический) и закуска с грибами и курицей, и найти потрясные и легкие рецепты этого блюда.

Потрясный жульен, рецепт №1

Легкий жульен классический, ингредиенты:

  • 200 г шампиньонов;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 100 мл сливок;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 луковица;
  • Соль, перец - по вкусу.

Как приготовить жульен с грибами

Натрите сыр на терке. Лук нарежьте полукольцами, а грибы разрежьте пополам и нарежьте слайсами. Обжарьте лук и грибы на сковородке со сливочным маслом, все посолите и поперчите, а потом всыпьте муку и перемешайте ингредиенты.

Разложите поджаренные грибы и лук по формочкам, в которых будете запекать жульен грибной, а потом влейте сливки. Присыпьте ингредиенты сыром и запекайте закуску. Блюдо запекается в духовке при температуре 180 градусов на протяжении 15-20 минут.

Потрясный жульен с грибами запекается в духовке около 20 минут - Жульен - рецепт
Потрясный жульен классический запекается в духовке около 20 минут / instagram.com/fantik.shesternina

Потрясный жульен, рецепт №2

Легкий куриный жульен в тарталетках, ингредиенты:

  • 300 г куриного филе;
  • 200 г шампиньонов;
  • 6 готовых тарталеток;
  • 50 г лука;
  • 250 г сметаны;
  • 50 г твердого сыра;
  • 50 г мягкого сыра;
  • Соль, перец, растительное масло, зелень - по вкусу.

Как приготовить жульен в тарталетках

Порежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле. Порежьте курицу небольшими кусочками, отправьте к луку и тоже обжарьте (около 5 минут). Нарежьте шампиньоны небольшими полосками, все подсолите и готовьте еще около 5 минут.

Добавьте к ингредиентам сметану, мелко нарезанную зелень, натертый твердый сыр, все перемешайте, протушите минуту и снимите с огня.

Переложите подготовленные ингредиенты в тарталетки. Присыпьте грибной жульен мягким сыром и отправьте закуску готовиться в духовку. Запекайте блюдо около 15 минут при температуре 180 градусов.

Потрясный жульен в тарталетках запекается в духовке минут при температуре 180 градусов - Жульен - рецепт
Потрясный жульен в тарталетках запекается в духовке около 15 минут / instagram.com/oksanochka_malyshkina

Потрясный жульен, рецепт №3

Легкий жульен с курицей и грибами, ингредиенты:

  • 100-150 г шампиньонов;
  • 50-100 г куриного филе;
  • 1 луковица;
  • 200 мл сливок (20% жирности);
  • 1 столовая ложка муки;
  • 20 г сливочного масла;
  • Соль, перец, твердый сыр - по вкусу.

Как приготовить жульен с курицей

Лук нарежьте полукольцами, а грибы - слайсами. Обжарьте лук, а потом добавьте грибы (все готовится приблизительно 7 минут).

Порежьте курицу небольшими кусочками и обжарьте с каждой стороны (приблизительно 5 минут). 

Чтобы жульен из шампиньонов получился сочным - приготовьте соус: всыпьте в емкость муку и растопленное сливочное масло, поставьте на небольшой огонь, постоянно все помешивайте и влейте сливки. Готовьте соус на небольшом огне до загустения, а потом посолите и поперчите.

После приготовления соуса сформируйте жульен с курицей и грибами - выложите в форму для запекания грибы, птицу, лук, полейте ингредиенты соусом, а сверху все присыпьте сыром. Запекайте закуску в духовку, разогретой до 200 градусов, до образования румяной корочки.

Потрясный жульен с курицей и грибами запекается при температуре 200 градусов - Жульен - рецепт
Потрясный жульен с курицей запекается при температуре 200 градусов / Скриншот с instagram.com/it.evaa

Потрясный жульен можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке.

Легкий рецепт - жульен в мультиварке c грибами

Ингредиенты: 

  • 500 г отваренных и замороженных грибов;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 луковица;
  • 0,5 стакана муки;
  • 1 стакан сметаны;
  • 150 г твердого сыра;
  • Соль и перец - по вкусу.

Как приготовить жульен в мультиварке

Включите мультиварку и установите режим "Выпечка". Уложите в чашу мультиварки размороженные грибы и масло и установите время приготовления - 50 минут. Обжарьте грибы. Нарежьте лук мелким кубиком, отправьте в чашу, все посолите и перемешайте.

Когда пройдет 20 минут от начала готовки, всыпьте в чашу муку и все перемешайте. Через 5 минут влейте сметану и снова перемешайте ингредиенты. Жульен с грибами через 5 минут присыпьте сыром. Накройте закуску крышкой, подождите еще 20 минут - и блюдо будет готово.

Рецепт жульен в мультиварке можно воплотить в жизнь менее чем за час - Жульен - рецепт
Жульен грибной в мультиварке готовится 50 минут / Скриншот

рецепты жульен
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