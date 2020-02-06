Как сделать чай очень интересным: совет эксперта

Специи - украшение для чая, поделилась эксперт / УНИАН

Украинский эксперт по чаю Светлана Кобелева сообщила, что даже самый простой чай очень интересно украшают специи.

В чай можно добавить, в частности, кардамон, рассказала эксперт в сюжете ТСН.

Собеседник отметила, что одним из крупнейших поставщиков чая является Шри-Ланка (в прошлом - Цейлон).

"Страна эта является одним из крупнейших поставщиков чая. Чай у них ежедневный напиток - всегда и везде. Есть и зеленый цейлонский чай, есть и белый цейлонский чай, есть золотой", - добавила собеседница.

По мнению Кобелевой, в будущем самым популярным цейлонским чаем будет не черный, а белый.

"Думаю, что еще через несколько десятков лет мы будем активно пить белый цейлонский чай и им восхищаться", - заявила Кобелева.

Издание добавило, что на Шри-Ланке чай пьют с разными специями, в частности, с черным и красным перцем. "Специи… украшают чай очень интересно. Можно попробовать добавить кардамон, бадьян, гвоздику и сразу изменится, даже самый простой чай преобразится", - подчеркнула эксперт.

Ранее ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что натуральный черный чай позитивно влияет на работу мозга. Исследователи сообщили, что позитивное влияние чая на мозг замечено у людей, которые часто его пили.