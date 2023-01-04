УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецепты

4 января 2023, 15:36
Что означают 12 блюд на Святой вечер и меню на Рождество, которое должна приготовить хозяйка.
Меню на Рождество, 12 блюд на Сочельник
Меню на Рождество, какие 12 блюд готовят на Святой вечер / pixabay

Рождество Христово и Святой вечер - это семейный праздник, который приносит душевное спокойствие и мир.

6 января у православных заканчивается пост, но до первой звезды есть было запрещено. В этот день хозяйки готовили традиционные 12 блюд.

Каждый из блюд на Рождество имеет свой символ, который приносит в дом достаток, здоровье, удачу.

Какие 12 блюд нужно готовить на Святой вечер 6 января

  • Кутья - самое главное блюдо на Рождество. Богатая кутья приносит в дом достаток на весь год.
  • Узвар - это символ очищения от всего плохого и дурного.
  • Рыбные блюда - оберегает от неприятностей в доме и на дороге.
  • Вареники с капустой и мясом - символ изобилия в доме.
  • Голубцы - несут мир и успех вашей семье.
  • Блины - символ радости и удачи.
  • Пирожки с картошкой и горохом - символ возрождения и счастливой семьи.
  • Грибы - блюдо с грибами приносило каждому члену семьи энергию.
  • Тушеная капуста - ставили на стол для богатства и новых начинаний.
  • Утка с яблоками - символ достатка и благополучия.
  • Капустняк или Борщ - считали символом крепости и плодородия.
  • Пампушки или хлеб - символ жизни и здоровья.
  • Каша - символ продолжения рода.

Читайте такжеБогатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецепт

Вкуснейшая утка с яблоками и апельсином на Рождество 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Утка - 1 шт до 1,5 кг
  • Апельсин сладкий - 1 шт
  • Яблоки кисло-сладкие - 2 шт
  • Майонез домашний
  • Соль
  • Перец
  • Специи

Утку нужно замариновать на пару часов.

Смешать 2 столовые ложки майонеза, соль, перец и прованские травы.

Утку помыть и просушить бумажными салфетками.

Апельсин и яблоки помыть, почистить.

Апельсин порезать дольками, яблоки на четвертинки.

Натереть утку соусом. В середину вложить яблоки и апельсины.

Можно утку на Рождество зашить или закрепить шпажками.

Мариновать утку не менее 2 часов.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Утку переложить на деко, застелить пергаментной бумагой.

Выпекать фаршированную утку на рождество примерно 60 минут.

Овощной салат с грибами на Рождество

Вам понадобиться:

  • Грибы - 1 банка
  • Болгарский перец - 1 шт (красный или желтый)
  • Огурцы свежие - 2 шт
  • Огурцы соленые - 1 шт
  • Зелень
  • Оливковое масло
  • Фасоль

Болгарский перец и огурцы помыть, почистить и порезать соломкой.

Соленые огурцы порезать кубиками и добавить к овощам.

Слить жидкость с консервированных шампиньонов или любых других грибов и смешать с перцем и огурцами.

Добавить фасоль в салат на Рождество. Все перемешать и посолить.

Заправить оливковым маслом перед подачей и украсить зеленью.

Рождественский узвар - быстрый рецепт

Вам понадобиться:

  • Груши
  • Яблоки
  • Чернослив
  • Мед
  • Изюм
  • Вода

Сухофрукты все хорошо помыть и залить теплой водой на 5 минут.

В большую кастрюлю налить воду, переложить всю сушку.

Варить узвар на Рождество 15 минут.

Потом переложить изюм и еще готовить узвар 10 минут.

Под конец добавить мед и перемешать.

Под крышкой дать узвару настояться и подавать к столу охлажденным.

Читайте также:

рецепт Рождество Сочельник Рождество Христово интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:43

Путин стал посмешищем из-за фиаско в Украине, РФ ждет "трансфер силы" – Буданов

15:36

Голос країни и Андрей Мацола передали ВСУ оборудование, деньги на которое собрали в 12 сезоне шоу

15:36

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

15:03

Бойфренд Нади Дорофеевой намекнул на беременность певицы: "Услышали мои планы"

14:58

РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения: в ГУР объяснили планы КремляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:58

Путин может выклянчить военную помощь у 2-3 стран, но все не так просто - ОгрызкоВидео

14:51

На Запорожье мощный прилет уничтожил комендатуру РФ до руин: оккупанты считают потериВидео

14:44

ЗРК Patriot развернут в Украине в максимально сжатые сроки: Кулеба сделал важное заявлениеВидео

14:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

Реклама
14:18

Войска РФ перегруппировываются в Запорожской области и опасаются удара ВСУ по Мелитополю – АрестовичВидео

14:15

Мощный пожар в Сибири: партизаны остановили военные эшелоны РФ – ГУРВидео

14:03

Армия РФ теряет 80% из своих штурмовых групп под Бахмутом – нацгвардеецВидео

13:23

"Преступный улей должен быть разрушен": Кулеба призвал украинцев помочь выгнать РФ из Совбеза ООНВидео

13:22

"В РФ царь не может проиграть": для окончания войны нужно давить на окружение Путина – дипломатВидео

13:07

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

12:51

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

12:47

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

12:43

Новые батареи ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T для ВСУ: Кулеба рассказал о переговорахВидео

12:15

Угроза удара с трех направлений: эксперт раскрыл сценарий нового наступления РФВидео

Реклама
12:00

Гороскоп на сегодня 4 января: Львам – знакомства, Весам- конфликты, Водолеям – неожиданные сюрпризыВидео

12:00

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - ОгрызкоВидео

11:57

Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом ПотемкинскомВидео

11:53

РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"Видео

11:49

Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"Видео

11:48

Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФВидео

11:10

РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

11:04

Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали деталиВидео

10:57

"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - экспертВидео

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФВидео

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

08:58

Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотрядыВидео

08:38

У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

08:28

ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантовВидео

08:24

США и Израиль обсудили, как заблокировать поставки дронов из Ирана в РоссиюВидео

Реклама
08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румыниимнение

07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять