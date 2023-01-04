12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецепты

Рождество Христово и Святой вечер - это семейный праздник, который приносит душевное спокойствие и мир.
6 января у православных заканчивается пост, но до первой звезды есть было запрещено. В этот день хозяйки готовили традиционные 12 блюд.
Каждый из блюд на Рождество имеет свой символ, который приносит в дом достаток, здоровье, удачу.
Какие 12 блюд нужно готовить на Святой вечер 6 января
- Кутья - самое главное блюдо на Рождество. Богатая кутья приносит в дом достаток на весь год.
- Узвар - это символ очищения от всего плохого и дурного.
- Рыбные блюда - оберегает от неприятностей в доме и на дороге.
- Вареники с капустой и мясом - символ изобилия в доме.
- Голубцы - несут мир и успех вашей семье.
- Блины - символ радости и удачи.
- Пирожки с картошкой и горохом - символ возрождения и счастливой семьи.
- Грибы - блюдо с грибами приносило каждому члену семьи энергию.
- Тушеная капуста - ставили на стол для богатства и новых начинаний.
- Утка с яблоками - символ достатка и благополучия.
- Капустняк или Борщ - считали символом крепости и плодородия.
- Пампушки или хлеб - символ жизни и здоровья.
- Каша - символ продолжения рода.
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Вкуснейшая утка с яблоками и апельсином на Рождество 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Утка - 1 шт до 1,5 кг
- Апельсин сладкий - 1 шт
- Яблоки кисло-сладкие - 2 шт
- Майонез домашний
- Соль
- Перец
- Специи
Утку нужно замариновать на пару часов.
Смешать 2 столовые ложки майонеза, соль, перец и прованские травы.
Утку помыть и просушить бумажными салфетками.
Апельсин и яблоки помыть, почистить.
Апельсин порезать дольками, яблоки на четвертинки.
Натереть утку соусом. В середину вложить яблоки и апельсины.
Можно утку на Рождество зашить или закрепить шпажками.
Мариновать утку не менее 2 часов.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Утку переложить на деко, застелить пергаментной бумагой.
Выпекать фаршированную утку на рождество примерно 60 минут.
Овощной салат с грибами на Рождество
Вам понадобиться:
- Грибы - 1 банка
- Болгарский перец - 1 шт (красный или желтый)
- Огурцы свежие - 2 шт
- Огурцы соленые - 1 шт
- Зелень
- Оливковое масло
- Фасоль
Болгарский перец и огурцы помыть, почистить и порезать соломкой.
Соленые огурцы порезать кубиками и добавить к овощам.
Слить жидкость с консервированных шампиньонов или любых других грибов и смешать с перцем и огурцами.
Добавить фасоль в салат на Рождество. Все перемешать и посолить.
Заправить оливковым маслом перед подачей и украсить зеленью.
Рождественский узвар - быстрый рецепт
Вам понадобиться:
- Груши
- Яблоки
- Чернослив
- Мед
- Изюм
- Вода
Сухофрукты все хорошо помыть и залить теплой водой на 5 минут.
В большую кастрюлю налить воду, переложить всю сушку.
Варить узвар на Рождество 15 минут.
Потом переложить изюм и еще готовить узвар 10 минут.
Под конец добавить мед и перемешать.
Под крышкой дать узвару настояться и подавать к столу охлажденным.
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