12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецепты

Что означают 12 блюд на Святой вечер и меню на Рождество, которое должна приготовить хозяйка.

Меню на Рождество, какие 12 блюд готовят на Святой вечер / pixabay

Рождество Христово и Святой вечер - это семейный праздник, который приносит душевное спокойствие и мир.

6 января у православных заканчивается пост, но до первой звезды есть было запрещено. В этот день хозяйки готовили традиционные 12 блюд.

Каждый из блюд на Рождество имеет свой символ, который приносит в дом достаток, здоровье, удачу.

Какие 12 блюд нужно готовить на Святой вечер 6 января

Кутья - самое главное блюдо на Рождество. Богатая кутья приносит в дом достаток на весь год.

- самое главное блюдо на Рождество. Богатая кутья приносит в дом достаток на весь год. Узвар - это символ очищения от всего плохого и дурного.

- это символ очищения от всего плохого и дурного. Рыбные блюда - оберегает от неприятностей в доме и на дороге.

- оберегает от неприятностей в доме и на дороге. Вареники с капустой и мясом - символ изобилия в доме.

- символ изобилия в доме. Голубцы - несут мир и успех вашей семье.

- несут мир и успех вашей семье. Блины - символ радости и удачи.

- символ радости и удачи. Пирожки с картошкой и горохом - символ возрождения и счастливой семьи.

- символ возрождения и счастливой семьи. Грибы - блюдо с грибами приносило каждому члену семьи энергию.

- блюдо с грибами приносило каждому члену семьи энергию. Тушеная капуста - ставили на стол для богатства и новых начинаний.

- ставили на стол для богатства и новых начинаний. Утка с яблоками - символ достатка и благополучия.

- символ достатка и благополучия. Капустняк или Борщ - считали символом крепости и плодородия.

- считали символом крепости и плодородия. Пампушки или хлеб - символ жизни и здоровья.

- символ жизни и здоровья. Каша - символ продолжения рода.

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Вкуснейшая утка с яблоками и апельсином на Рождество 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Утка - 1 шт до 1,5 кг

Апельсин сладкий - 1 шт

Яблоки кисло-сладкие - 2 шт

Майонез домашний

Соль

Перец

Специи

Утку нужно замариновать на пару часов.

Смешать 2 столовые ложки майонеза, соль, перец и прованские травы.

Утку помыть и просушить бумажными салфетками.

Апельсин и яблоки помыть, почистить.

Апельсин порезать дольками, яблоки на четвертинки.

Натереть утку соусом. В середину вложить яблоки и апельсины.

Можно утку на Рождество зашить или закрепить шпажками.

Мариновать утку не менее 2 часов.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Утку переложить на деко, застелить пергаментной бумагой.

Выпекать фаршированную утку на рождество примерно 60 минут.

Овощной салат с грибами на Рождество

Вам понадобиться:

Грибы - 1 банка

Болгарский перец - 1 шт (красный или желтый)

Огурцы свежие - 2 шт

Огурцы соленые - 1 шт

Зелень

Оливковое масло

Фасоль

Болгарский перец и огурцы помыть, почистить и порезать соломкой.

Соленые огурцы порезать кубиками и добавить к овощам.

Слить жидкость с консервированных шампиньонов или любых других грибов и смешать с перцем и огурцами.

Добавить фасоль в салат на Рождество. Все перемешать и посолить.

Заправить оливковым маслом перед подачей и украсить зеленью.

Рождественский узвар - быстрый рецепт

Вам понадобиться:

Груши

Яблоки

Чернослив

Мед

Изюм

Вода

Сухофрукты все хорошо помыть и залить теплой водой на 5 минут.

В большую кастрюлю налить воду, переложить всю сушку.

Варить узвар на Рождество 15 минут.

Потом переложить изюм и еще готовить узвар 10 минут.

Под конец добавить мед и перемешать.

Под крышкой дать узвару настояться и подавать к столу охлажденным.

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