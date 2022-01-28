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5 идеальных начинок для лаваша: готовить очень быстро и вкусно

28 января 2022, 23:06

Удивительно простые и вкусные рецепты из лаваша на скорую руку.

лаваш
Начинки для лаваша идеальный рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный лаваш с идеальной начинкой подойдет на завтрак. Кроме того, опытные хозяйки могут приготовить различные рулеты, пироги или квадратики из лаваша на праздничный стол.

Мы расскажем вам универсальные начинки для лаваша, которые точно станут вашими любимыми.

Рулет из лаваша с начинкой

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 упаковка
  • Помидор
  • Огурец
  • Сыр Фета
  • Листья салата

Это универсальный и вкусный овощной рулет из лаваша. Помидор, огурец и листья салата хорошо помыть и нарезать кубиками.

Овощи посолить, посыпать по вкусу травами.

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Сыр фета порезать кубиками или размять.

Лаваш развернуть, положить чистые листья салата, далее фету, и овощи.

Аккуратно скрутить лаваш в рулет и нарезать.

Подавать к столу рулет из лаваша с овощами и соусом цезарь.

Лаваш с крабовыми палочками

Вам понадобится:

  • Лаваш - 2 упаковки
  • Яйца - 2 штуки
  • Крабовые палочки - 1 упаковка
  • Майонез или сметана - 2 столовые ложки
  • Укроп, петрушка
  • Сыр Пармезан

Укроп и петрушку измельчить блендером.

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками.

Пармезан натереть на мелкой терке.

Яйца отварить и мелко нарезать, добавить 2 ложки сметаны или майонеза.

Лаваш развернуть, первым слоем отправляем яйца в сметане.

Далее зелень, крабовые палочки, и сыр Пармезан.

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Аккуратно всю начинку распределяем по лавашу.

Лаваш нужно туго свернуть, и замотать пищевой пленкой.

Поставить в холодильник на 2 часа.

Подавать к столу, нарезав на кусочки.

Лаваш с морковкой по-корейски

лаваш

Вам понадобится:

  • Лаваш - 2 упаковки
  • Морковка по-корейски - 250 грамм
  • Майонез
  • Сыр твердый - 1 кусочек
  • Укроп, петрушка, кинза, базилик

Зелень мелко порезать, а сыр натереть на крупной терке.

Первый слой лаваша хорошо смазать майонезом, посыпать зеленью и распределить часть морковки.

Вторым слоем смазать все майонезом и посыпать тертым на крупной терке сыром.

Третий слой, зелень и морковка по-корейски.

Четвертый слой майонез и сыр.

Рулет аккуратно свернуть, и поставить в прохладное место, чтобы пропитался, примерно 50 минут.

Простые начинки для лаваша

Начинка для лаваша может быть любой. Мы собрали еще два варианта вкусного рулета из лаваша.

Вам нужно: авокадо, мягкий сыр, огурец. А также, красная рыба, авокадо и зелень.

Эти два вида начинки будут идеально сочетаться с лавашом на завтрак.

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