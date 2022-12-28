Потрясающая закуска на Новый год 2023: 2 непревзойденных рецепта за 5 минут в год Кролика

Пару дней остается до Нового года 2023. Готовим вместе вкуснейшую закуску - фаршированные яйца.
Простой рецепт быстрой и бюджетной закуски на новогодний стол, которую оценит покровитель 2023 года по достоинству.
Фаршированные яйца с сыром - рецепт на Новый год
Вам понадобится:
- Яйца - 6 шт
- Маслины - 1 банка
- Сыр - 100 гр
- Майонез
- Зелень
Яйца помыть и отварить вкрутую. Почистить и разрезать на две части.
Желтки размять вилкой.
С маслин слить воду и порезать небольшими колечками.
Сыр натереть на мелкой терке.
Смешать сыр, желтки, майонез и зелень.
Начинку переложить и украсить фаршированные яйца маслинами.
Яйца фаршированные грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Грибы белые, можно сушеные
- Лук - 1 шт
- Сливочное масло
- Сметана
- Зелень
Яйца отварить, опустить в ледяную воду и почистить.
Желтки отделить от белков.
Лук почистить, мелко порезать.
Растопить сливочное масло на сковороде и обжарить лук.
Грибы также обжарить на сковороде.
Если вы выбрали сушеные грибы, их обязательно нужно замочить, только потом обжарить с луком.
Желток измельчить, добавить грибы с луком. Пару ложек майонеза или сметаны.
Можно все взбить блендером и сделать фаршированные яйца.
Красиво украсить веточкой укропа или зелени.
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