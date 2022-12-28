Потрясающая закуска на Новый год 2023: 2 непревзойденных рецепта за 5 минут в год Кролика

Вкусные и нежные фаршированные яйца на Новый год с уникальной начинкой, которые понравятся всем.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 8 порции

Фаршированные яйца рецепт на Новый год / ua.depositphotos.com

Пару дней остается до Нового года 2023. Готовим вместе вкуснейшую закуску - фаршированные яйца.

Простой рецепт быстрой и бюджетной закуски на новогодний стол, которую оценит покровитель 2023 года по достоинству.

Фаршированные яйца с сыром - рецепт на Новый год

Вам понадобится:

Яйца - 6 шт

Маслины - 1 банка

Сыр - 100 гр

Майонез

Зелень

Яйца помыть и отварить вкрутую. Почистить и разрезать на две части.

Желтки размять вилкой.

С маслин слить воду и порезать небольшими колечками.

Сыр натереть на мелкой терке.

Смешать сыр, желтки, майонез и зелень.

Начинку переложить и украсить фаршированные яйца маслинами.

Яйца фаршированные грибами - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт

Грибы белые, можно сушеные

Лук - 1 шт

Сливочное масло

Сметана

Зелень

Яйца отварить, опустить в ледяную воду и почистить.

Желтки отделить от белков.

Лук почистить, мелко порезать.

Растопить сливочное масло на сковороде и обжарить лук.

Грибы также обжарить на сковороде.

Если вы выбрали сушеные грибы, их обязательно нужно замочить, только потом обжарить с луком.

Желток измельчить, добавить грибы с луком. Пару ложек майонеза или сметаны.

Можно все взбить блендером и сделать фаршированные яйца.

Красиво украсить веточкой укропа или зелени.

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