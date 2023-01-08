От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкой

Необычный рецепт драников, которые всегда получаются. Как правильно пожарить драники, чтобы они не разваливались.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Белорусская

Вкусные драники с мясом рецепт / freepik.com

Готовим вкусные и сытные драники с мясом. Чтобы драники получались вкусными и с золотистой корочкой, нужно правильно заместить тесто.

Не бросайте муку сразу в тертый картофель. Это делает тесто на драники невкусным.

Картошку нужно натереть исключительно на мелкой терке, дать постоять 5 минут, потом обязательно отжать. Вся ненужная вода из теста уйдет, тогда драники можно будет идеально пожарить.

Чтобы драники не прилипали к сковороде, обязательно ее хорошо разогрейте. Жарить драники нужно исключительно на хорошем подсолнечном масле.

Как приготовить драники с мясом - рецепт классический

Вам понадобится:

Картошка - до 1 кг

Фарш ассорти или куриный - 200 гр

Яйца - 1-2 шт

Мука - 24 столовые ложки

Лук

Укроп

Чеснок - по вкусу

Лук и картошку помыть, почистить. Лук мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.

Далее добавить фарш, посолить и обжаривать с луком.

Картошку натереть на терке, переложить в глубокую миску и отжать.

Яйцо взбить с солью и влить в картошку.

Просеять муку и добавляем в тесто. Если любите чеснок, раздавите зубчик чеснока или натрите в терке.

В это время разогреваем хорошо сковороду.

Замесить тесто на драники с чесноком и сразу жарьте.

Жарить драники с каждой стороны по 3-5 минут. Обязательно жарить драники под крышкой, чтобы хорошо пропеклись и имели золотистую корочку.

Подавать драники с мясом и зеленью, полить сметанным соусом с ароматом чеснока.

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