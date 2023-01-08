От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкой

Готовим вкусные и сытные драники с мясом. Чтобы драники получались вкусными и с золотистой корочкой, нужно правильно заместить тесто.
Не бросайте муку сразу в тертый картофель. Это делает тесто на драники невкусным.
Картошку нужно натереть исключительно на мелкой терке, дать постоять 5 минут, потом обязательно отжать. Вся ненужная вода из теста уйдет, тогда драники можно будет идеально пожарить.
Чтобы драники не прилипали к сковороде, обязательно ее хорошо разогрейте. Жарить драники нужно исключительно на хорошем подсолнечном масле.
Как приготовить драники с мясом - рецепт классический
Вам понадобится:
- Картошка - до 1 кг
- Фарш ассорти или куриный - 200 гр
- Яйца - 1-2 шт
- Мука - 24 столовые ложки
- Лук
- Укроп
- Чеснок - по вкусу
Лук и картошку помыть, почистить. Лук мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.
Далее добавить фарш, посолить и обжаривать с луком.
Картошку натереть на терке, переложить в глубокую миску и отжать.
Яйцо взбить с солью и влить в картошку.
Просеять муку и добавляем в тесто. Если любите чеснок, раздавите зубчик чеснока или натрите в терке.
В это время разогреваем хорошо сковороду.
Замесить тесто на драники с чесноком и сразу жарьте.
Жарить драники с каждой стороны по 3-5 минут. Обязательно жарить драники под крышкой, чтобы хорошо пропеклись и имели золотистую корочку.
Подавать драники с мясом и зеленью, полить сметанным соусом с ароматом чеснока.
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