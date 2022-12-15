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Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без ума

15 декабря 2022, 14:45
Узнайте рецепт, как приготовить вкусную и быструю пиццу за пять минут из лаваша на сковороде и в духовке.
Время приготоления Время приготовления: 5-7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8-10 порции
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Пицца на сковороде за 5 минут рецепт / goodfon.ru

Готовим идеальный завтрак для всей семьи за 5 минут. Невозможно вкусная пицца на сковороде из лаваша. Вкуснейшая начинка придаст неповторимый аромат и сделает завтрак ваших близких бесподобным.

Чтобы приготовить пиццу на сковороде за пять минут, нужно всего несколько ингредиентов.

Такую пиццу в духовке или на сковороде можно приготовить как закуску на Новый год.

Быстрая пицца на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 шт
  • Помидоры - 1 шт
  • Сыр - 100 гр
  • Яйца - 1 шт
  • Майонез - 1 столовая ложка
  • Томатная паста
  • Моцарелла - 2 шарика
  • Бекон - 3 кусочка
  • Соль, специи
  • Оливковое масло

Майонез, томатную пасту и 1 яйца взбить блендером. Получится вкусный соус для пиццы.

Разогреть сковороду с оливковым маслом.

Положить лаваш. Если купили лаваш тонкий, то нужно сделать из него круг, диаметром с вашу сковороду.

Смазать лаваш соусом.

Натереть сыр на крупной терке и посыпать все сыром.

Кружками нарезаем помидор и моцареллу, красиво все укладываем.

Далее добавляем бекон.

Накрываем крышкой и готовим пиццу на сковороде 5 минут. За это время сыр полностью расплавиться и лаваш станет хрустящим.

Быстрая пицца в духовке за 7 минут - рецепт

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Рецепт пиццы из лаваша за 7 минут / smak.ua

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 упаковка
  • Грибы
  • Колбаски
  • Помидоры
  • Сыр
  • Томатный соус

Такой рецепт мини-пицыы просто удивит ваших гостей.

В формы для кексов выложить небольшие кружки из лаваша.

Каждый смазать томатным соусом, посыпать все сыром.

Колбаски мелко порезать и добавить в каждую пиццу.

Можно также мелко порезать помидор и лук.

Посыпать все Пармезаном.

Выпекать при 200 градусах 7 минут.

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