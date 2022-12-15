Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без ума

Готовим идеальный завтрак для всей семьи за 5 минут. Невозможно вкусная пицца на сковороде из лаваша. Вкуснейшая начинка придаст неповторимый аромат и сделает завтрак ваших близких бесподобным.
Чтобы приготовить пиццу на сковороде за пять минут, нужно всего несколько ингредиентов.
Такую пиццу в духовке или на сковороде можно приготовить как закуску на Новый год.
Быстрая пицца на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 шт
- Помидоры - 1 шт
- Сыр - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Майонез - 1 столовая ложка
- Томатная паста
- Моцарелла - 2 шарика
- Бекон - 3 кусочка
- Соль, специи
- Оливковое масло
Майонез, томатную пасту и 1 яйца взбить блендером. Получится вкусный соус для пиццы.
Разогреть сковороду с оливковым маслом.
Положить лаваш. Если купили лаваш тонкий, то нужно сделать из него круг, диаметром с вашу сковороду.
Смазать лаваш соусом.
Натереть сыр на крупной терке и посыпать все сыром.
Кружками нарезаем помидор и моцареллу, красиво все укладываем.
Далее добавляем бекон.
Накрываем крышкой и готовим пиццу на сковороде 5 минут. За это время сыр полностью расплавиться и лаваш станет хрустящим.
Быстрая пицца в духовке за 7 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Грибы
- Колбаски
- Помидоры
- Сыр
- Томатный соус
Такой рецепт мини-пицыы просто удивит ваших гостей.
В формы для кексов выложить небольшие кружки из лаваша.
Каждый смазать томатным соусом, посыпать все сыром.
Колбаски мелко порезать и добавить в каждую пиццу.
Можно также мелко порезать помидор и лук.
Посыпать все Пармезаном.
Выпекать при 200 градусах 7 минут.
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