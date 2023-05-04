Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкости

Необыкновенно вкусные и простые блины на кефире. Рецепт таких блинов получается всегда.

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Простые блины на кефире рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусные и бесподобные блины на кефире, которые никогда не приливают к сковороде.

Изумительный рецепт блинчиков подойдет в качестве закуски. Рецепт блинов настолько прост, что готовить всего 5 минут.

Чтобы блины никогда не приставали к сковороде, советуем вам в тесто добавить растопленное сливочное масло.

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Вкус блинчиков станет восхитительным. Для начинки блинов на кефире подойдет авокадо, творожный сыр и даже креветки.

Ажурные блины на кефире - самый простой рецепт

Вам понадобится:

Мука - 150 гр

Кефир - 180 мл

Вода (кипяток) - 180 мл

Яйца - 3 шт

Сахар

Соль

Сода - 0,5 чайной ложки

Сливочное масло

Кефир должен быть комнатной температуры.

Влить кефир в глубокую миску.

Яйца взбить предварительно венчиком и добавить к кефиру.

Муку просеять, добавить соль и сахар в муку. Хорошо перемешать.

Как готовить блины на кефире - пошаговый рецепт / скриншот

Добавляем муку с сахаром к кефиру и замешивает тесто на блины.

В стакан с кипятком добавить соду, очень-очень быстро замешать и выливаем в тесто.

Перемешать готовое тесто из кефира на блины и оставляем на 5 минут.

В самом конце добавляем пару капель сливочного масла в тесто, перемешиваем и начинаем жарить блинчики.

Как правильно жарить блины на сковороде рецепт / скриншот

Сковороду смазываем небольшим кусочком масла и выпекаем блины до золотистого цвета с двух сторон.

Смотрите видео рецепт о том, как готовить блины с пивом.

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