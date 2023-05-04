Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкости

Готовим вкусные и бесподобные блины на кефире, которые никогда не приливают к сковороде.
Изумительный рецепт блинчиков подойдет в качестве закуски. Рецепт блинов настолько прост, что готовить всего 5 минут.
Чтобы блины никогда не приставали к сковороде, советуем вам в тесто добавить растопленное сливочное масло.
Вкус блинчиков станет восхитительным. Для начинки блинов на кефире подойдет авокадо, творожный сыр и даже креветки.
Ажурные блины на кефире - самый простой рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 150 гр
- Кефир - 180 мл
- Вода (кипяток) - 180 мл
- Яйца - 3 шт
- Сахар
- Соль
- Сода - 0,5 чайной ложки
- Сливочное масло
Кефир должен быть комнатной температуры.
Влить кефир в глубокую миску.
Яйца взбить предварительно венчиком и добавить к кефиру.
Муку просеять, добавить соль и сахар в муку. Хорошо перемешать.
Добавляем муку с сахаром к кефиру и замешивает тесто на блины.
В стакан с кипятком добавить соду, очень-очень быстро замешать и выливаем в тесто.
Перемешать готовое тесто из кефира на блины и оставляем на 5 минут.
В самом конце добавляем пару капель сливочного масла в тесто, перемешиваем и начинаем жарить блинчики.
Сковороду смазываем небольшим кусочком масла и выпекаем блины до золотистого цвета с двух сторон.
Смотрите видео рецепт о том, как готовить блины с пивом.
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