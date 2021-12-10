Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минуты

Закуска канапе на Новый год 2022 рецепт / pixabay

Новый год 2022 все ближе, а вкусное меню и невероятные закуски стоит приготовить заранее. Эти рецепты идеальных канапе на праздничный стол помогут вам удивить гостей.

В год Тигра на праздничном столе должны преобладать мясные продукты, и много овощей. А еще, стоит обязательно добавить в блюда виноград и гранат. Они приносят удачу и любовь.

Мы расскажем несколько удивительно простых рецептов вкуснейшей закуски из канапе на Новый год 2022.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт ​

Вам понадобится:

Багет - 10 кусочков

Ветчина

Помидоры - черри 5 штук

Сыр Филадельфия

Зелень - по вкусу

Оливки или маслины

Шпажки

Багет выбираем любой, можно цельнозерновой хлеб. Нарезаем красивыми кусочками и смазываем сыром Филадельфия.

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Далее выкладываем небольшой кусочек салата, красиво оформляем ветчину или колбасу.

Моем помидоры черри и разрезаем пополам, наверх помидора оформляем оливку или маслину и все красиво закрепляем шпажкой.

Если хотите, чтобы канапе получилось хрустящее, можно подсушить багет в духовке 2 минуты.

Канапе на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Хлеб тостовый или сухарики

Маслины

Буженина или балык

Маслины

Свежий огурец

Болгарский перец

Тостовый хлеб нарезаем треугольниками, или вырезаем рюмкой кружочек.

Смазываем маслом или любым соусом, на ваш вкус.

Сверху выкладываем буженину.

Моем огурцы и нарезаем тонкими слайсами.

Сладкий болгарский перец нарезать красивыми кубиками и сверху оформить маслинами. Все закрепляем шпажками.

Для подачи можно разложить на блюдо листья салата и наши канапе на Новый год 2022.

Канапе с лососем и креветками на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Темный хлеб или сухарики

Сливочный сыр

Семга или Форель

Креветки

Огурец

Зелень

Из темного хлеба делаем форму в виде круга, и немного подсушиваем на сковороде.

Огурцы хорошо моем и нарезаем красивыми, тонкими кружочками.

Рыбу тонкими ломтиками нарезать и сбрызнуть лимонным соком для вкуса.

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Смазываем хлеб или сухарики сыром, далее выкладываем кусочек рыбы, и наверх огурец. Украсить все укропом или петрушкой.

Такие канапе можно сделать и с креветкой, добавив оливки.

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