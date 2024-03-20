Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найти

Невероятно вкусная закуска брускета с тунцом. Быстрый и вкусный рецепт.

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Очень вкусная закуска с тунцом рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Готовим невероятно вкусные брускеты на стол. Вкуснейшее сочетание тунца с другими ингредиентами просто не оставят равнодушных ваших гостей.

Уверенны, такая закуска моментально разлетится с вашего праздничного стола.

Закуска брускеты с тунцом - рецепт

Вам понадобится:

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Тунец - 1 банка

Красный лук - 1 шт

Огурец маринованный - 2 шт

Укроп

Греческий йогурт - 1 столовая ложка

Горчица в зернах

Тунец в собственном соку выложить в большую тарелку, немного размять вилкой.

Красный салатный лук почистить и мелко порезать.

Огурцы нарезаем небольшими кусочками.

Соединить тунец, лук, огурцы, измельченный укроп.

Далее добавить горчицу в зернах, соль по вкусу и греческий йогурт.

Перемешать начинку для брускет.

Багет нарезать на кусочки, обжарить на сухой сковороде и выложить в начинку на брускеты.

Подаем к столу, украсив оливками или маслинами.

Смотрите пошаговый видео рецепт, как готовить брускетты с тунцом:

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