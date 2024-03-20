Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найти

Готовим невероятно вкусные брускеты на стол. Вкуснейшее сочетание тунца с другими ингредиентами просто не оставят равнодушных ваших гостей.
Уверенны, такая закуска моментально разлетится с вашего праздничного стола.
Закуска брускеты с тунцом - рецепт
Вам понадобится:
- Тунец - 1 банка
- Красный лук - 1 шт
- Огурец маринованный - 2 шт
- Укроп
- Греческий йогурт - 1 столовая ложка
- Горчица в зернах
Тунец в собственном соку выложить в большую тарелку, немного размять вилкой.
Красный салатный лук почистить и мелко порезать.
Огурцы нарезаем небольшими кусочками.
Соединить тунец, лук, огурцы, измельченный укроп.
Далее добавить горчицу в зернах, соль по вкусу и греческий йогурт.
Перемешать начинку для брускет.
Багет нарезать на кусочки, обжарить на сухой сковороде и выложить в начинку на брускеты.
Подаем к столу, украсив оливками или маслинами.
Смотрите пошаговый видео рецепт, как готовить брускетты с тунцом:
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