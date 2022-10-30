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Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023

30 октября 2022, 15:02

Готовить закуску на Новый год 2023 из селедки очень быстро и просто.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 12 порции
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Селедочный паштет на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 уже совсем скоро. Год Кролика нужно встречать с различными мясными блюдами и вкусными закусками.

Предлагаем узнать невероятно быструю и бюджетную закуску из селедки для праздничного стола.

Для рецепта нужна селедка до 300 грамм. Такой закуски хватить на 15 порций.

Невероятный селедочный паштет станет настоящим изысканным вкусом для всех. Подавать закуску из селедки можно с черным или белым хлебом. Также вкусно будет завернуть селедочный паштет в блинчики.

Закуска из селедки на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Селедка - до 300 гр
  • Сливочное масло - 80 гр
  • Морковка - 2 шт
  • Плавленный сыр - 1 шт

Селедку почистить, убрать все косточки и мелко порезать.

В это время отварить морковку. Остудить и почистить.

Плавленный сырок разрезать на две части.

В мясорубке или в блендере перекрутить селедку, морковку, плавленный сырок и масло.

Перемешать селедочную закуску и поставить в холодильник на 1 час.

Из черного хлеба вырезать стаканом кружки, обжарить на сухой сковороде и намазать селедку на гренки.

Бюджетная закуска на Новый год 2023 готова.

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