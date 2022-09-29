Что добавить в котлеты, чтобы они были нежными и никогда не разваливались: секретный рецепт

Что добавить в котлеты для клейкости и чем заменить хлеб в фарше.
Что может быть вкуснее ароматных и нежных котлет. Чтобы ваш муж был в восторге от идеальных котлет, а детки просили приготовить еще, рассказываем секрет приготовления.
Идеальные котлеты можно готовить из любого фарша. Чтобы достичь нежности, нужно перекручивать фарш в мясорубке два раза.
Если у вас под рукой не нашлось батона или булочек для котлет, заменить можно спокойно рисовой или ржаной мукой.
Чтобы котлеты никогда не разваливались, хорошо прожаривались или протушились, не добавляйте в фарш яйцо.
Также предлагаем вам узнать необычный рецепт котлет, который станет великолепным блюдом любой хозяйки.
Котлеты с яйцом в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо свинина или телятина - 400 гр.
- Булочки или белый хлеб
- Молоко - 100 мл
- Лук - 1 шт
- Морковка
- Яйца - 4 шт
- Соль
Мясо порезать кусочками и пропустить через мясорубку.
В это время замочить хлеб в молоке и добавить в мясорубку вместе с луком.
Готовый фарш с хлебом и луком смешать и снова пропустить через мясорубку.
Натереть на мелкой терке морковку и добавить к фаршу.
Все хорошо перемешать и посолить.
Разделить фарш на котлеты на 4 равных шарика.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Застелить противень пергаментом.
Из каждого шарика из фарша сформировать гнездышко и выложить на противень.
В каждую котлету вбить 1 небольшое яйцо, посолить и отправить в духовку на 10-12 минут.
Можно посыпать котлеты сыром или зеленью.
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