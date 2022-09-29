Что добавить в котлеты, чтобы они были нежными и никогда не разваливались: секретный рецепт

Что добавить в фарш для котлет вместо батона / ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее ароматных и нежных котлет. Чтобы ваш муж был в восторге от идеальных котлет, а детки просили приготовить еще, рассказываем секрет приготовления.

Идеальные котлеты можно готовить из любого фарша. Чтобы достичь нежности, нужно перекручивать фарш в мясорубке два раза.

Если у вас под рукой не нашлось батона или булочек для котлет, заменить можно спокойно рисовой или ржаной мукой.

Чтобы котлеты никогда не разваливались, хорошо прожаривались или протушились, не добавляйте в фарш яйцо.

Также предлагаем вам узнать необычный рецепт котлет, который станет великолепным блюдом любой хозяйки.

Котлеты с яйцом в духовке - рецепт

Вам понадобится:

Мясо свинина или телятина - 400 гр.

Булочки или белый хлеб

Молоко - 100 мл

Лук - 1 шт

Морковка

Яйца - 4 шт

Соль

Мясо порезать кусочками и пропустить через мясорубку.

В это время замочить хлеб в молоке и добавить в мясорубку вместе с луком.

Готовый фарш с хлебом и луком смешать и снова пропустить через мясорубку.

Натереть на мелкой терке морковку и добавить к фаршу.

Все хорошо перемешать и посолить.

Разделить фарш на котлеты на 4 равных шарика.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Застелить противень пергаментом.

Из каждого шарика из фарша сформировать гнездышко и выложить на противень.

В каждую котлету вбить 1 небольшое яйцо, посолить и отправить в духовку на 10-12 минут.

Можно посыпать котлеты сыром или зеленью.

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