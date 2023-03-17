УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестом

17 марта 2023, 15:50
Незабываемый и очень вкусный торт, как из детства. Вафельный тортик по-новому рецепту.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Вафельный торт рецепт, вафельный торт рецепт по-новому
Вафельный торт рецепт по-новому / ua.depositphotos.com

Незаменимый и очень вкусный торт из детства. Вафельный торт готовим по-новому с идеальным кремом, который в 100 раз вкуснее.

Вафельный тортик моментально пропитывается и готов к подаче на стол через 10 минут.

Обычно такой торт готовят с вареной сгущенкой. Мы предлагаем безумный рецепт крема на вафельный торт, который восхитит своим нежнейшим вкусом.

видео дня

Вафельный торт по-новому - рецепт

Вам понадобится:

  • Вафли - 1 упаковка (6 коржей)
  • Мед свежий - 120 мл
  • Сахар - 50 гр
  • Масло сливочное - 120 гр
  • Шоколад

Масло предварительно достать из холодильника, порезать на кусочки.

В кастрюле с толстым дном растопить мед, масло, сахар. Помешивать 5 минут.

Натереть на мелкой терке шоколад сразу добавить какао 1 столовую ложку.

Довести крем для вафельного торта до кипения и выключить плиту.

Остудить крем и начинать собирать вафельный торт.

На каждый вафельный корж выложить 2 столовые ложки крема.

Распределить аккуратно крем на вафельном тортике ножом, это намного проще.

Верхний слой тортика пока не украшаем. Положить на него тарелку или разделочную доску, а сверху поставить стакан с водой.

Оставить так тортик на 20 минут, чтобы все коржи могли пропитаться.

Как правильно готовить вафельный торт
Как правильно готовить вафельный торт / ua.depositphotos.com

После убираем стакан и тарелку, смазываем верхний слой вафельного тортика и украшаем по желанию.

Если есть время, можно поставить тортик в холодильник для пропитки.

Вафельный торт с арахисом - рецепт

Вам понадобится:

  • Сгущенка вареная - 500 гр
  • Сливочное масло - 1 пачка
  • Арахис - 100 гр

Сливочное масло и сгущенку достать из холодильника. Когда станут комнатной температуры взбить сгущенку и сливочное масло миксером.

Арахис измельчить в блендере и добавить к сгущенке. Перемешать крем на тортик и смазать все коржи кремом.

Поставить на 60 минут в холодильник и дать вафельному тортику пропитаться.

Читайте также:

торт рецепт интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчике

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

Реклама
14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

Реклама
13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

12:16

Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29мнение

12:15

Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

12:12

Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезниВидео

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

11:33

Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведкаВидео

11:32

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

11:30

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 УкраинеВидео

11:30

"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

11:18

Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - экспертВидео

11:17

В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в ИзраилеВидео

11:05

Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласияВидео

10:51

"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

10:41

Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

10:12

"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного ОхлобыстинаВидео

Реклама
10:06

Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархамиВидео

09:43

Юрист пояснил, когда можно не идти в военкомат с повесткойВидео

09:31

Как Кадыров подвел Путина: Вятрович рассказал о печальном будущем диктатораВидео

09:17

В Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию

09:15

Гороскоп на завтра 18 марта 2023: Водолеям – новые отношения, Львам – особенный деньВидео

09:01

С детства мечтал стать военным: защищая Украину, погиб 20-летний младший сержант Василий Драгун

09:00

Украина получит самолеты от США к осени: Илия Куса - о последствиях сбитого БПЛА над Черным моремЭксклюзив

08:58

Эксперт пояснил, почему украинцам придется без помощи от ООН наказывать РФ за геноцидВидео

08:54

Зарплата до 120 тысяч: в Украине предлагают работу специалистам ChatGPT

08:29

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять