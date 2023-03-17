Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестом

Незабываемый и очень вкусный торт, как из детства. Вафельный тортик по-новому рецепту.

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 8 порции

Вафельный торт рецепт по-новому / ua.depositphotos.com

Незаменимый и очень вкусный торт из детства. Вафельный торт готовим по-новому с идеальным кремом, который в 100 раз вкуснее.

Вафельный тортик моментально пропитывается и готов к подаче на стол через 10 минут.

Обычно такой торт готовят с вареной сгущенкой. Мы предлагаем безумный рецепт крема на вафельный торт, который восхитит своим нежнейшим вкусом.

видео дня

Вафельный торт по-новому - рецепт

Вам понадобится:

Вафли - 1 упаковка (6 коржей)

Мед свежий - 120 мл

Сахар - 50 гр

Масло сливочное - 120 гр

Шоколад

Масло предварительно достать из холодильника, порезать на кусочки.

В кастрюле с толстым дном растопить мед, масло, сахар. Помешивать 5 минут.

Натереть на мелкой терке шоколад сразу добавить какао 1 столовую ложку.

Довести крем для вафельного торта до кипения и выключить плиту.

Остудить крем и начинать собирать вафельный торт.

На каждый вафельный корж выложить 2 столовые ложки крема.

Распределить аккуратно крем на вафельном тортике ножом, это намного проще.

Верхний слой тортика пока не украшаем. Положить на него тарелку или разделочную доску, а сверху поставить стакан с водой.

Оставить так тортик на 20 минут, чтобы все коржи могли пропитаться.

Как правильно готовить вафельный торт / ua.depositphotos.com

После убираем стакан и тарелку, смазываем верхний слой вафельного тортика и украшаем по желанию.

Если есть время, можно поставить тортик в холодильник для пропитки.

Вафельный торт с арахисом - рецепт

Вам понадобится:

Сгущенка вареная - 500 гр

Сливочное масло - 1 пачка

Арахис - 100 гр

Сливочное масло и сгущенку достать из холодильника. Когда станут комнатной температуры взбить сгущенку и сливочное масло миксером.

Арахис измельчить в блендере и добавить к сгущенке. Перемешать крем на тортик и смазать все коржи кремом.

Поставить на 60 минут в холодильник и дать вафельному тортику пропитаться.

Читайте также: