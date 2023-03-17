Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестом

Незаменимый и очень вкусный торт из детства. Вафельный торт готовим по-новому с идеальным кремом, который в 100 раз вкуснее.
Вафельный тортик моментально пропитывается и готов к подаче на стол через 10 минут.
Обычно такой торт готовят с вареной сгущенкой. Мы предлагаем безумный рецепт крема на вафельный торт, который восхитит своим нежнейшим вкусом.
Вафельный торт по-новому - рецепт
Вам понадобится:
- Вафли - 1 упаковка (6 коржей)
- Мед свежий - 120 мл
- Сахар - 50 гр
- Масло сливочное - 120 гр
- Шоколад
Масло предварительно достать из холодильника, порезать на кусочки.
В кастрюле с толстым дном растопить мед, масло, сахар. Помешивать 5 минут.
Натереть на мелкой терке шоколад сразу добавить какао 1 столовую ложку.
Довести крем для вафельного торта до кипения и выключить плиту.
Остудить крем и начинать собирать вафельный торт.
На каждый вафельный корж выложить 2 столовые ложки крема.
Распределить аккуратно крем на вафельном тортике ножом, это намного проще.
Верхний слой тортика пока не украшаем. Положить на него тарелку или разделочную доску, а сверху поставить стакан с водой.
Оставить так тортик на 20 минут, чтобы все коржи могли пропитаться.
После убираем стакан и тарелку, смазываем верхний слой вафельного тортика и украшаем по желанию.
Если есть время, можно поставить тортик в холодильник для пропитки.
Вафельный торт с арахисом - рецепт
Вам понадобится:
- Сгущенка вареная - 500 гр
- Сливочное масло - 1 пачка
- Арахис - 100 гр
Сливочное масло и сгущенку достать из холодильника. Когда станут комнатной температуры взбить сгущенку и сливочное масло миксером.
Арахис измельчить в блендере и добавить к сгущенке. Перемешать крем на тортик и смазать все коржи кремом.
Поставить на 60 минут в холодильник и дать вафельному тортику пропитаться.
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