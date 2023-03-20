Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты

Светлый и любимый многими украинцами праздник Пасха 2023 совсем скоро. Чтобы подготовить праздничный стол вовремя и без лишних хлопот, Главред расскажет самый вкусный, быстрый и любимый рецепт творожной пасхи.
Этот рецепт пасхи творожной простой и готовить его можно без лишних забот. Главное правило - выбрать правильно творог. Он не должен быть влажным и зернистым. Для идеального рецепта подойдет плотный домашний творог.
Также выбирайте для творожной пасхи правильную форму. Она должна быть железной.
Вкуснейшая творожная пасха - рецепт
Вам понадобится:
- Творог домашний - до 1 кг (примерно 900 гр)
- Сахар - 300 гр
- Сливочное масло - 2 упаковки
- Яйца - 5 шт среднего размера
- Изюм или орехи - по вкусу
- Ваниль или ванильный сахар - по вкусу
Творог хорошо размять вилкой, пропустить через мясорубку.
Яйца должны быть холодными, отделить белки от желтков. Смешайте белки и желтки с сахаром.
В большую чашу перелейте белки, желтки. Добавьте размягченное сливочное масло, творог, ваниль.
Замесите миксером или кухонным комбайном творожное тесто на пасху.
Переложите весь творог в форму и отправьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.
Достаньте творожную пасху из формы, переложите на красивую тарелку и украсьте ее изюмом или орехами.
Читайте такжеТесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецепт
Читайте также:
- Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецепт
- Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестом
- Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецепту