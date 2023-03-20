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Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты

20 марта 2023, 14:10
Готовим нежнейшую и вкусную творожную пасху. Рецепт для Пасхи 2023, который понравится любой хозяйке.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
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Вкуснейшая творожная пасха рецепт / ua.depositphotos.com

Светлый и любимый многими украинцами праздник Пасха 2023 совсем скоро. Чтобы подготовить праздничный стол вовремя и без лишних хлопот, Главред расскажет самый вкусный, быстрый и любимый рецепт творожной пасхи.

Этот рецепт пасхи творожной простой и готовить его можно без лишних забот. Главное правило - выбрать правильно творог. Он не должен быть влажным и зернистым. Для идеального рецепта подойдет плотный домашний творог.

Также выбирайте для творожной пасхи правильную форму. Она должна быть железной.

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Вкуснейшая творожная пасха - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог домашний - до 1 кг (примерно 900 гр)
  • Сахар - 300 гр
  • Сливочное масло - 2 упаковки
  • Яйца - 5 шт среднего размера
  • Изюм или орехи - по вкусу
  • Ваниль или ванильный сахар - по вкусу

Творог хорошо размять вилкой, пропустить через мясорубку.

Яйца должны быть холодными, отделить белки от желтков. Смешайте белки и желтки с сахаром.

В большую чашу перелейте белки, желтки. Добавьте размягченное сливочное масло, творог, ваниль.

Замесите миксером или кухонным комбайном творожное тесто на пасху.

Переложите весь творог в форму и отправьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.

Достаньте творожную пасху из формы, переложите на красивую тарелку и украсьте ее изюмом или орехами.

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