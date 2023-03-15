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Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023

15 марта 2023, 14:53
Пасхальный кулич по этому рецепту получается невозможно вкусным. Воздушное тесто и идеальный рецепт поможет быстро подготовиться к Пасхе 2023.
Время приготоления Время приготовления: 180 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Украинская
Вкуснейший рецепт пасхи, как приготовить кулич рецепт
Как приготовить кулич рецепт / ru.freepik.com

Готовимся к светлому и любимому празднику Пасха 2023. Этот рецепт невероятного кулича получится у всех. Пасхальная выпечка не черствеет и получается намного вкуснее, чем в магазине.

Простой рецепт кулича, с которым не нужно стоять сутки у плиты. С таким тестом на пасхальный кулич возиться не прийдется.

Такую паску можно приготовить без хлопот и особых усилий.

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Самый простой кулич на Пасху 2023 - рецепт

Приготовить кулич дома, вкуснее чем в магазине на Пасху 2023
Приготовить кулич дома, вкуснее чем в магазине на Пасху 2023 / ru.freepik.com

Вам понадобится:

  • Молоко - 50 мл (теплое)
  • Сахар - 3-4 столовых ложки
  • Дрожжи - 1 пакетик (20 гр)
  • Яйца - 5 шт
  • Сливочное масло - 1 пачка
  • Мука - 550 гр
  • Цукаты или изюм - по вкусу

Яйца должны быть обязательно не холодными. Это важно при приготовлении теста на кулич.

Молоко должно быть теплым. В большую миску влить молоко, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут.

В миску или чашу для блендера разбить 5 яиц. Растопить сливочное масло, можно в микроволновке, и влить к яйцам.

Перемешать яйца с маслом, влить молоко с дрожжами, и добавить немного соли.

Муку на кулич к Пасхе просеять, и порциями всыпать.

Замесить тесто на кулич, оно должно быть эластичное, но к рукам не приставать.

Оставить тесто постоять на 2 часа, можно накрыть мокрым полотенцем.

Если выбрали для рецепта кулича изюм, его нужно хорошо промыть и залить кипятком на 10 минут.

Всыпать цукаты или изюм в тесто, перемешать.

В формочки для кулича влить тесто.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

Выпекать куличи на Пасху 2023 40 минут. Проверить готовность можно шпажкой.

Достаем куличи из духовки, даем им остыть и украшаем.

Самая простая и вкусная глазурь для кулича - рецепт

Очень вкусная и быстрая глазурь для кулича рецепт
Очень вкусная и быстрая глазурь для кулича рецепт / ru.freepik.com

Вам понадобится:

  • Яйца - 1 шт
  • Сахарная пудра - 200 гр
  • Лимон - 1 шт

Яйцо обязательно должно быть холодным. Отделить белок от желтка, очень аккуратно.

Если в белке немного попадется желтка, глазурь для кулича не получится.

Белок сбить миксером или кухонным комбайном, всыпать порциями сахарную пудру.

В самом конце выдавить сок 1 дольки лимона и перемешать силиконовой лопаткой.

Смазываем обильно пасхальный кулич и украшаем.

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