Уникальный ленивый пирог с капустой на Рождество: быстрый рецепт, который принесет богатство в дом

Рождество в Украине отмечают 7 января. Каждая хозяйка старается приготовить вкусные рецепты на праздничный стол и удивить гостей.
Кроме 12 основных блюд, которые всегда должны стоять на Святом вечере, готовят различную выпечку.
Предлагаем узнать рецепт ленивого пирога с капустой на праздничный стол.
Пирог с капустой за 30 минут - рецепт
Вам понадобиться:
- Капуста - 600 гр
- Мука - 6 столовых ложек
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Сливочное масло - 120 гр
- Сметана 20% - 70 гр
- Яйца - 3 шт
- Соль
- Перец
Капусту помыть и мелко порезать. Немного посолить, отжать руками и переложить в форму для запекания.
Сливочное масло растопить, немного остудить и залить капусту. Взбейте яйца с солью блендером, добавляем сметану и немного перца.
Муку просеять с разрыхлителем и всыпать в яичную смесь.
Аккуратно заместить тесто на ленивый пирог.
Залить капусту тестом и немного потрусить форму.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать ленивый пирог с капустой на Рождество 25-30 минут.
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