Уникальный ленивый пирог с капустой на Рождество: быстрый рецепт, который принесет богатство в дом

Как приготовить вкусный и очень простой рецепт пирога с капустой на Рождество 2023.

Время приготовления: Время приготовления: 25 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Пирог с капустой рецепт на Рождество / goodfon.ru

Рождество в Украине отмечают 7 января. Каждая хозяйка старается приготовить вкусные рецепты на праздничный стол и удивить гостей.

Кроме 12 основных блюд, которые всегда должны стоять на Святом вечере, готовят различную выпечку.

Предлагаем узнать рецепт ленивого пирога с капустой на праздничный стол.

Пирог с капустой за 30 минут - рецепт

Вам понадобиться:

Капуста - 600 гр

Мука - 6 столовых ложек

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Сливочное масло - 120 гр

Сметана 20% - 70 гр

Яйца - 3 шт

Соль

Перец

Капусту помыть и мелко порезать. Немного посолить, отжать руками и переложить в форму для запекания.

Сливочное масло растопить, немного остудить и залить капусту. Взбейте яйца с солью блендером, добавляем сметану и немного перца.

Муку просеять с разрыхлителем и всыпать в яичную смесь.

Аккуратно заместить тесто на ленивый пирог.

Залить капусту тестом и немного потрусить форму.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать ленивый пирог с капустой на Рождество 25-30 минут.

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