На завтрак самое то: приготовьте идеальные мини панкейки на кефире за 20 минут

Если надоело есть яичницу на завтрак или бутерброды, а душа хочет чего-то красивого и праздничного, приготовьте мини панкейки с ягодами. Они точно понравятся не только детям, но и угодят привередливым взрослым.
Мини панкейки на кефире - рецепт
Ингредиенты:
- 250 г кефира
- 140 г муки
- 20 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка разрыхлителя (пищевой соды)
- 1 столовая ложка подсолнечного масла
- соль
Приготовление:
В миску с кефиром добавьте разрыхлитель (соду), перемешайте и оставьте на несколько минут, пока начнут образовываться пузырьки. В другой миске взбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Смешайте ингредиенты.
Добавьте яичную смесь к кефиру, налейте масло и тщательно перемешивайте. Постепенно добавляйте просеянную муку в массу, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Разогрейте сухую сковороду на умеренном огне. Нет необходимости добавлять масло, так как оно есть в массе.
Ложкой или кондитерским мешком налить тесто на разогретую сковородку. Готовьте панкейки, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переверните их и готовьте еще около 30 секунд. Подаются готовые панкейки с любимыми топпингами, ягодами или фруктами по вкусу.
Смотрите, как приготовить пышные панкейки на кефире:
@nastya_yizha Мини-панкейки Ингредиенты: ?Кефир 250 г ?Мука ~140 г ?Сахар 20 г ?Ванильный сахар 10 г ?Яйцо 1 шт ?Разрыхлитель 1 ч. л. ?масло 1 ст. л. ?Соль щепотка Приготовление: ?к кефиру добавляем разрыхлитель, перемешиваем и отставляем ?к яйцу добавляем сахар, ванильный сахар, соль и все немного взбовтуем ?добавляем яичную смесь к кефиру, наливаем ложку масла и все перемешиваем ?добавляем просеянную муку и еще раз перемешиваем ?переливаем смесь для удобства в емкость для кетчупа (как на видео), или в кондитерский мешок, или можно воспользоваться чайной ложкой, жарим мини панкейки на сухой разогретой сковородке, на медленном огне, когда на поверхности панкейков полопаются пузырьки, то переворачиваем на другую сторону, и дожариваем буквально 30 секунд, подаем с любимыми топпингами, и ягодами или фруктами # панкейки# минипанкейки# блины#завтрак♬ Puzzles - Kupla
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