Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкусным

Обязательный напиток на Святой вечер и Рождество 2023, который готовят все хозяйки - это узвар. Наши предки готовили узвар по старинному рецепту.
Напиток уникален своим вкусом и традицией. Сухофрукты и ягоды в узваре всегда приносили достаток и плодородие.
Чтобы правильно сварить узвар, нужно знать пару секретов, которыми пользовались наши бабушки.
Как варить узвар на Рождество - рецепт
Вам понадобиться:
- Яблоки - 1 стакан
- Груши - 1 стакан
- Чернослив - 5 шт
- Изюм
- Мед
- Сахар - по вкусу
- Мелиса и мята сушенная
- Листья смородины (по желанию)
Сушку из яблок и груш промыть в теплой воде.
В это время подогреть воду и переложить только сушку из груш.
Через 5 минут добавляем яблоки, чернослив, изюм, мелису, мясо и листья смородины.
Убавить огонь до минимума и закрыть кастрюлю крышкой.
Далее добавить немного изюма и 1 столовую ложку сахара.
В самом конце добавить мед и хорошо перемешать узвар.
Перелить в красивый праздничный графин и дать немного остыть.
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