Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкусным

Старинный узвар, который готовили очень давно на Рождество и Святой вечер.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Рецепт узвара на Рождество 2023 / freepik.com

Обязательный напиток на Святой вечер и Рождество 2023, который готовят все хозяйки - это узвар. Наши предки готовили узвар по старинному рецепту.

Напиток уникален своим вкусом и традицией. Сухофрукты и ягоды в узваре всегда приносили достаток и плодородие.

Чтобы правильно сварить узвар, нужно знать пару секретов, которыми пользовались наши бабушки.

Как варить узвар на Рождество - рецепт

Вам понадобиться:

Яблоки - 1 стакан

Груши - 1 стакан

Чернослив - 5 шт

Изюм

Мед

Сахар - по вкусу

Мелиса и мята сушенная

Листья смородины (по желанию)

Сушку из яблок и груш промыть в теплой воде.

В это время подогреть воду и переложить только сушку из груш.

Через 5 минут добавляем яблоки, чернослив, изюм, мелису, мясо и листья смородины.

Убавить огонь до минимума и закрыть кастрюлю крышкой.

Далее добавить немного изюма и 1 столовую ложку сахара.

В самом конце добавить мед и хорошо перемешать узвар.

Перелить в красивый праздничный графин и дать немного остыть.

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