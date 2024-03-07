Его будут есть все: быстрый и оригинальный салат из курицы и маринованного лука

Курицу можно заменить, а вместо нее взять свинину или телятину.
Время приготовления: 30 минут
Кухня Интернациональная
Этот рецепт отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Объединив всего три ингредиента, мы получим блюдо, которое непременно придется по вкусу даже самым требовательным гурманам.
Салат с куриным филе и маринованным луком - рецепт
Ингредиенты:
- филе - 1 половинка (вареное)
- сладкий перец - 1 шт
- фиолетовый лук - 1 шт
- майонез
Заправка для лука:
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- кипяток
- соль - 1/2 ч.л.
- уксус - 1 ст. л.
Приготовление: лук нарезать, залить кипятком в глубокой миске, добавить соль, уксус. Оставить на пару минут для маринования. Сладкий перец нарезать, филе сварить, когда остынет - нарезать мелкими кусками. Смешать перец, лук и филе, заправить майонезом, добавить соль и перец. Подавать охлажденным.
Смотрите, как приготовить салат из трех ингредиентов:
@ann_and_food Салат 3 ингредиента+заправка ?филе -1 половинка(вареное) ?сладкий перец-1 шт ?фиолетовый лук-1 крупный Заправка для лука -окроп -соль1/2ч.л. -уксус 1ст.л. Оставляем на пару минут,для маринования. Заправляем салат майонезом,солью,перцем по вкусу. #салат#рецептсалата#салатик♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice
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