Его будут есть все: быстрый и оригинальный салат из курицы и маринованного лука

Курицу можно заменить, а вместо нее взять свинину или телятину.

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Салат с курицей и перцем / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (ann_and_food)

Этот рецепт отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Объединив всего три ингредиента, мы получим блюдо, которое непременно придется по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Салат с куриным филе и маринованным луком - рецепт

Ингредиенты:

филе - 1 половинка (вареное)

сладкий перец - 1 шт

фиолетовый лук - 1 шт

майонез

Заправка для лука:

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кипяток

соль - 1/2 ч.л.

уксус - 1 ст. л.

Приготовление: лук нарезать, залить кипятком в глубокой миске, добавить соль, уксус. Оставить на пару минут для маринования. Сладкий перец нарезать, филе сварить, когда остынет - нарезать мелкими кусками. Смешать перец, лук и филе, заправить майонезом, добавить соль и перец. Подавать охлажденным.

Смотрите, как приготовить салат из трех ингредиентов:

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