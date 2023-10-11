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Это очень вкусно и быстро - рецепт мини-пиццы всего из нескольких ингредиентов

Юрий Берендий
11 октября 2023, 18:05
Невероятно простой рецепт пиццы который не оставляет равнодушным. Очень сытные запеченные мини-пиццы в виде тыкв для атмосферного осеннего вечера.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт
Простой и очень вкусный репецт пиццы / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Предлагаем вам рецепт мини-пиццы, который подходит для создания небольших порций. Вы сможете использовать этот рецепт как базовый и добавить свой собственный вариант начинки.

Приготовление теста

Ингредиенты:

  • 450-500 г муки
  • 15 г живых или 5 г сухих дрожжей
  • 30 г сахара
  • щепотка соли
  • 200 мл молока
  • 1 яйцо
  • 30 г сливочного масла
  • 30 мл масла⠀

Для начинки:

Ингредиенты:

видео дня
  • Томатный соус;
  • Салями;
  • Сыр.

Как указывает в Instagram фудблогер Валерия Велигура, для приготовления теста нужно: в глубокую емкость просеиваем 300 г муки, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. В отдельной емкости объединяем теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло и масло. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешиваем.

Постепенно просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластическое тесто (муки может пойти как больше так и меньше, главное, не забить ее - она должна быть очень мягкой). Кладем его в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут.

После этого раскатываем тесто кругом и в центр кладем любимую начинку.

Хорошо защипываем края и снова формируем круг.

А дальше придаем форму тыкв с помощью нитки.

Готовые булочки пиццы кладем на лист пергамента, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 10-15 минут. Смазываем яйцом, смешанным с молоком, и выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке примерно 20 минут.

Мини-пиццам даем чуточку охладиться и вынимаем нитки. Украшаем хвостиками из перцев, подаем и наслаждаемся. Обязательно сохраняйте себе рецепт и готовьте. Это очень просто, вкусно и красиво.

Смотрите, как приготовить мини-пиццу в форме тыквы:

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рецепт бутерброды закуски
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