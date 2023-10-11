Это очень вкусно и быстро - рецепт мини-пиццы всего из нескольких ингредиентов

Предлагаем вам рецепт мини-пиццы, который подходит для создания небольших порций. Вы сможете использовать этот рецепт как базовый и добавить свой собственный вариант начинки.
Приготовление теста
Ингредиенты:
- 450-500 г муки
- 15 г живых или 5 г сухих дрожжей
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 200 мл молока
- 1 яйцо
- 30 г сливочного масла
- 30 мл масла⠀
Для начинки:
Ингредиенты:
- Томатный соус;
- Салями;
- Сыр.
Как указывает в Instagram фудблогер Валерия Велигура, для приготовления теста нужно: в глубокую емкость просеиваем 300 г муки, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. В отдельной емкости объединяем теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло и масло. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешиваем.
Постепенно просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластическое тесто (муки может пойти как больше так и меньше, главное, не забить ее - она должна быть очень мягкой). Кладем его в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут.
После этого раскатываем тесто кругом и в центр кладем любимую начинку.
Хорошо защипываем края и снова формируем круг.
А дальше придаем форму тыкв с помощью нитки.
Готовые булочки пиццы кладем на лист пергамента, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 10-15 минут. Смазываем яйцом, смешанным с молоком, и выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке примерно 20 минут.
Мини-пиццам даем чуточку охладиться и вынимаем нитки. Украшаем хвостиками из перцев, подаем и наслаждаемся. Обязательно сохраняйте себе рецепт и готовьте. Это очень просто, вкусно и красиво.
Смотрите, как приготовить мини-пиццу в форме тыквы:
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