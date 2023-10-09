Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

Готовьте детям эти булочки на завтрак с начинкой, чтобы они были быстро не проголодались.
Время приготовления: 30 минут
Кухня Интернациональная
Банальная яичница или омлет на утро могут быстро надоесть. Чтобы этого не произошло, предлагаем приготовить ароматные булочки с начинкой из сыра, яйца и колбасы.
Булочки с яйцом на завтрак - рецепт
Ингредиенты:
- булочки;
- томатный соус с луком и базиликом;
- сыр;
- колбаса;
- яйца.
Приготовление: С булочек срезать верхушки, сделать ямки, как на видео, смазать соусом. Добавить колбасу, нарезанную кубиками, яйцо и сверху посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут, при температуре 190 градусов.
видео дня
Смотрите, как приготовить булочку с яйцом и сыром:
@tmschedryk Бургеры на завтрак?Інгредієнти Ингредиенты: * булочки * томатный соус с луком и базиликом ТМ "ЩЕДРИК "•сыр" Ровенский "ТМ" ЩЕДРИК "•колбаса" Киевская" МИЗОЧПРОДУКТ * яйца Приготовление: С булочек срезать верхушку, сделать ямки как на видео, смазать соусом. Добавить колбаску нарезанную кубиками, яйцо и сверху посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут, t 190?. Приятного аппетита☺️ @вкусные рецепты #aliona_cooking оригінальний оригинальный звук-Sluhaiukr ? ?
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