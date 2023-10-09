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Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

Лидия Неплях
9 октября 2023, 08:26 обновлено 9 октября, 08:26
Готовьте детям эти булочки на завтрак с начинкой, чтобы они были быстро не проголодались.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей
Булочки на завтрак быстро / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (tmschedryk)

Банальная яичница или омлет на утро могут быстро надоесть. Чтобы этого не произошло, предлагаем приготовить ароматные булочки с начинкой из сыра, яйца и колбасы.

Булочки с яйцом на завтрак - рецепт

Ингредиенты:

  • булочки;
  • томатный соус с луком и базиликом;
  • сыр;
  • колбаса;
  • яйца.

Приготовление: С булочек срезать верхушки, сделать ямки, как на видео, смазать соусом. Добавить колбасу, нарезанную кубиками, яйцо и сверху посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут, при температуре 190 градусов.

видео дня

Смотрите, как приготовить булочку с яйцом и сыром:

@tmschedryk Бургеры на завтрак?Інгредієнти Ингредиенты: * булочки * томатный соус с луком и базиликом ТМ "ЩЕДРИК "•сыр" Ровенский "ТМ" ЩЕДРИК "•колбаса" Киевская" МИЗОЧПРОДУКТ * яйца Приготовление: С булочек срезать верхушку, сделать ямки как на видео, смазать соусом. Добавить колбаску нарезанную кубиками, яйцо и сверху посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут, t 190?. Приятного аппетита☺️ @вкусные рецепты #aliona_cooking оригінальний оригинальный звук-Sluhaiukr ? ?

Напомним, Главред рекомендовал приготовить давно забытый салат Дамское без грамма майонеза.

Также мы рекомендовали приготовить сумасшедший рецепт закуски за 5 минут - самые вкусные горячие бутерброды.

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