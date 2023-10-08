Абсолютно все просят рецепт этих бутербродов: безумный рецепт закуски за 5 минут

Вкуснейшая закуска - это изюминка вашего праздничного стола. Для такого рецепта горячих бутербродов с греночкой не нужно возиться долго на кухне. Достаточно смешать самые простые ингредиенты и восхитительный рецепт бутербродов порадует всех.
Никто и не поверит, что такие бутерброды готовить 5 минут. А еще, такие бутерброды можно готовить каждый день на завтрак.
Самые вкусные горячие бутерброды - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб - 8 ломтиков
- Масло оливковое - 2 ложки
- Морковка - 2 шт
- Твердый сыр - 100 гр
- Греческий йогурт - 2 ложки
- Горчица легкая
- Укроп, кинза, петрушка
- Соль
Разогреть духовку до 200 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.
Выложить 8 ломтиков хлеба на пергамент, смазать оливковым маслом каждый кусочек, чтобы была румяная корочка.
Отдельно в глубокую миску натереть на мелкой терке морковку, далее натереть сыр.
Добавить 2 столовых ложки греческого йогурта, 1 чайную ложку горчицы, по вкусу 1 зубчик чеснока.
Далее помыть зелень, мелко порезать и добавить к начинке для бутербродов.
Ароматную начинку хорошо перемешать.
Щедро выложить начинку на хлеб ровным слоем.
Отправляем в хорошо разогретую духовку наши вкуснейшие горячие бутерброды на 10-15 минут.
Готовую хрустящую закуску подаем сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусные горячие бутерброды:
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