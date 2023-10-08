Абсолютно все просят рецепт этих бутербродов: безумный рецепт закуски за 5 минут

Самые вкусные гренки. Идеальная закуска за 5 минут, которую разметают со стола.

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Вкуснейшая закуска - горячие бутерброды рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкуснейшая закуска - это изюминка вашего праздничного стола. Для такого рецепта горячих бутербродов с греночкой не нужно возиться долго на кухне. Достаточно смешать самые простые ингредиенты и восхитительный рецепт бутербродов порадует всех.

Никто и не поверит, что такие бутерброды готовить 5 минут. А еще, такие бутерброды можно готовить каждый день на завтрак.

Самые вкусные горячие бутерброды - рецепт

Вам понадобится:

Хлеб - 8 ломтиков

Масло оливковое - 2 ложки

Морковка - 2 шт

Твердый сыр - 100 гр

Греческий йогурт - 2 ложки

Горчица легкая

Укроп, кинза, петрушка

Соль

Разогреть духовку до 200 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.

Выложить 8 ломтиков хлеба на пергамент, смазать оливковым маслом каждый кусочек, чтобы была румяная корочка.

Отдельно в глубокую миску натереть на мелкой терке морковку, далее натереть сыр.

Добавить 2 столовых ложки греческого йогурта, 1 чайную ложку горчицы, по вкусу 1 зубчик чеснока.

Эти бутерброды разлетаються со стола рецепт / depositphotos.com/ua

Далее помыть зелень, мелко порезать и добавить к начинке для бутербродов.

Ароматную начинку хорошо перемешать.

Щедро выложить начинку на хлеб ровным слоем.

Отправляем в хорошо разогретую духовку наши вкуснейшие горячие бутерброды на 10-15 минут.

Готовую хрустящую закуску подаем сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусные горячие бутерброды:

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