Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минут

Сегодня предлагаем вам рецепт изумительного салата, который будет просто превосходным на вашем праздничном столе.
Такой закусочный торт-салат стоит приготовить на Новый год 2024, чтобы задобрить покровителя года - Дракона.
В год дракона обязательно должны стоять на столе рыбные салаты. Именно этот рецепт салата из крекеров и будет изюминкой вашего стола.
Закусочный салат из крекеров - рецепт на Новый год 2024
Вам понадобится:
- Крекер соленый - 350 гр
- Яйца отварные - 4 шт
- Сыр - 180 гр
- Сардина или скумбрия в масле - 1 банка
- Майонез
- Лук - 1 шт
- Чеснок
- Петрушка
Яйца предварительно отварить, остудить и почистить.
3 яйца натереть на мелкой или средней терке. 1 яйцо оставить для украшения закусочного салата.
К яйцам добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать.
Открыть рыбную баночку, переложить в глубокую тарелку, хорошо размять вилкой консервы.
Лук почистить и очень мелко порезать.
На мелкой терке также натереть сыр. Сыр выбирайте твердых сортов.
К натертому сыру добавить 1 зубчик чеснока. Если чеснок не любите, можно его не использовать в рецепте салата на Новый год 2024.
В сыр с чесноком добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать до однородного состояния.
В красивую тарелку выложить круглый крекер.
Первый слоем выложить яйца с майонезом и очень аккуратно смазать крекер.
Выложить вторым слоем крекер, смазать легким майонезом и добавить рыбную консерву.
Далее выложить лук и вновь крекер.
Крекер смазать майонезом, чтобы салат хорошо пропитался.
На майонез выложить смесь из сыра и чеснока.
Далее вновь слой крекера, смазать майонезом и украсить белком с желтком.
Для этого 1 яйцо, которое у нас осталось, разрезать пополам. Натереть на мелкой терке белок и желток.
Украшаем закусочный торт-салат яйцом, добавляем петрушку и отправляем в холодильник настояться.
Подаем к столу на Новый год 2024 салат и наслаждаемся вкуснотищей.
Смотрите видео, как готовить салат из крекеров простой рецепт:
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