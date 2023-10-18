Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минут

Невероятно вкусный рецепт изумительного закусочного салата из крекера на Новый год 2024.

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Салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, скриншот с youtube

Сегодня предлагаем вам рецепт изумительного салата, который будет просто превосходным на вашем праздничном столе.

Такой закусочный торт-салат стоит приготовить на Новый год 2024, чтобы задобрить покровителя года - Дракона.

В год дракона обязательно должны стоять на столе рыбные салаты. Именно этот рецепт салата из крекеров и будет изюминкой вашего стола.

Закусочный салат из крекеров - рецепт на Новый год 2024

Вам понадобится:

Крекер соленый - 350 гр

Яйца отварные - 4 шт

Сыр - 180 гр

Сардина или скумбрия в масле - 1 банка

Майонез

Лук - 1 шт

Чеснок

Петрушка

Яйца предварительно отварить, остудить и почистить.

3 яйца натереть на мелкой или средней терке. 1 яйцо оставить для украшения закусочного салата.

К яйцам добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать.

Открыть рыбную баночку, переложить в глубокую тарелку, хорошо размять вилкой консервы.

Лук почистить и очень мелко порезать.

На мелкой терке также натереть сыр. Сыр выбирайте твердых сортов.

К натертому сыру добавить 1 зубчик чеснока. Если чеснок не любите, можно его не использовать в рецепте салата на Новый год 2024.

В сыр с чесноком добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать до однородного состояния.

В красивую тарелку выложить круглый крекер.

Первый слоем выложить яйца с майонезом и очень аккуратно смазать крекер.

Выложить вторым слоем крекер, смазать легким майонезом и добавить рыбную консерву.

Далее выложить лук и вновь крекер.

Крекер смазать майонезом, чтобы салат хорошо пропитался.

На майонез выложить смесь из сыра и чеснока.

Закусочный торт-салат на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Далее вновь слой крекера, смазать майонезом и украсить белком с желтком.

Для этого 1 яйцо, которое у нас осталось, разрезать пополам. Натереть на мелкой терке белок и желток.

Украшаем закусочный торт-салат яйцом, добавляем петрушку и отправляем в холодильник настояться.

Подаем к столу на Новый год 2024 салат и наслаждаемся вкуснотищей.

Смотрите видео, как готовить салат из крекеров простой рецепт:

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