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Фантастически вкусный салат на Новый год 2023: рецепт, который принесет всем успех

29 декабря 2022, 15:27
Как вкусно приготовить салат Грибная поляна на Новый год 2023. Превосходный рецепт, который оценит Кролик.
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Салат грибная поляна на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим правильное новогоднее меню в год Кролика. Эксперты утверждают, что новогодние блюда 2023 должны быть вкусными, легким и необычными.

Кролик не любит слишком жирные продукты. На столе в Новый год 2023 должны преобладать блюда из капусты, морковки, грибов. Также можно приготовить легкий рецепт рыбы и мяса.

Сегодня расскажем вам удивительный рецепт салата Грибная поляна, которая точно понравиться Кролику и принесет вам успех. Такой салат можно готовить с шампиньонами или опятами.

Грибная поляна салат на Новый год 2023 - классический рецепт

Вам понадобится:

  • Копченое филе - 400 гр
  • Грибы маринованные - 1 банка до 300 гр
  • Сыр Голландский - до 200 гр
  • Картошка - 3 шо
  • Морковка - 2 шт
  • Лук красный салатный - 1 шт
  • Майонез домашний - 2 столовые ложки
  • Огурцы свежие или маринованные - по вкусу 2 шт
  • Зелень

Помыть и отварить картошку с морковкой.

Картошку в мундирах опустить в ледяную воду на 2 минуты и почистить.

Натереть на крупной терке картошку, морковку можно на мелкой.

Копченую грудку для салата Грибная поляна порезать мелкими кусочками.

Мелко порезать салатный лук и огурцы. Можно выбрать микс из огурцов. 1 свежий огурец и 3 маринованных.

В салат желательно не покупать слишком соленые огурцы, чтобы не испортить вкус.

Натереть твердый сыр на крупной терке.

Мелко порубить зелень и порезать пару перьев зеленого лука.

С грибов слить всю жидкость, можно промыть.

Салат Грибная поляна собирается слоями.

Первый слой картошка, далее копчена грудка, салатный лук, морковь, огурцы, сыр. Каждый слой хорошо промазать майонезом, красиво украсить грибами верхушку и посыпать зеленью.

Отправить салат Грибная поляна в холодильник на 1,5 часа для пропитки.

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