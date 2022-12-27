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Блюда на Новый год, которые в год Кролика принесут семье большой успех: 3 простых денежных рецепта

27 декабря 2022, 16:53
Вкусный салат на Новый год 2023 с ананасами и грибами. 3 блюда на новогодний стол, от которого все будут в восторге.
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с ананасами, салат на новый год 2023 рецепт,
Салат на Новый год 2023 с ананасами рецепт / ua.depositphotos.com

В Новый год каждая хозяйка старается приготовить вкусные блюда. Чтобы год был успешный для вашей семьи, а Кролик принес деньги, советуем приготовить эти блюда на Новый год 2023.

По словам специалистов, в год Кролика на столе должен быть обязательно гранат. Его также стоит добавлять в новогодние и рождественские блюда.

Кроме граната в блюда на Новый год нужно добавлять ананас и капусту. Кролик будет в восторге от таких рецептов.

Салат с ананасами на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Копченое филе - 2 шт
  • Ананас консервированный - 1 банка
  • Сыр твердый
  • Чеснок по вкусу
  • Перец
  • Майонез
  • Листья салата

Куриное филе можно отварить, но вкуснее будет приготовить салат с ананасами из копченого филе.

Порезать кубиками филе и ананасы.

С консервированных ананасов слить жидкость.

Сыр натереть на мелкой терке или порезать брусочками.

Чеснок по вкусу натереть на мелкой терке. Смешать в тарелке сыр, куриное мясо, ананасы, чеснок, немного поперчить и посолить. Заправить все майонезом.

Блюдо застелить листьями салата и переложить салат с ананасами на Новый год 2023.

Салат с грибами и ананасами на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобиться:

  • Грибы шампиньоны - 250 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Ананасы консервированные - 1 банка
  • Сыр твердый
  • Майонез
  • Лук
  • Соль

Грибы почистить, помыть и порезать.

Обжарить грибы с луком на оливковом масле.

В это время отварить яйца вкрутую, почистить и натереть на крупной терке.

Сыр натереть на любой терке.

Из ананаса слить жидкость и порезать кубиками.

Салат с грибами на Новый год собирать слоями, каждый промазывать майонезом.

Жаренные грибы, яйца, ананасы, сыр.

Украсить все орешками, укропом или ананасами.

Салат на Новый год со свежим ананасом - очень простой рецепт

Вам понадобиться:

  • Листья салата
  • Руккола
  • Ананас - 100 гр
  • Сыр Фета
  • Кедровые орешки

Листья салата и рукколу помыть, порезать и переложить в тарелку.

Ананас почистить, порезать кубиками и добавить к салату.

Сыр Фета также нарезает кубиками и отправляем в новогодний салат.

Посолить, полить все оливковым маслом и посыпать кедровыми орешками.

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