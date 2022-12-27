Блюда на Новый год, которые в год Кролика принесут семье большой успех: 3 простых денежных рецепта

В Новый год каждая хозяйка старается приготовить вкусные блюда. Чтобы год был успешный для вашей семьи, а Кролик принес деньги, советуем приготовить эти блюда на Новый год 2023.
По словам специалистов, в год Кролика на столе должен быть обязательно гранат. Его также стоит добавлять в новогодние и рождественские блюда.
Кроме граната в блюда на Новый год нужно добавлять ананас и капусту. Кролик будет в восторге от таких рецептов.
Салат с ананасами на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Копченое филе - 2 шт
- Ананас консервированный - 1 банка
- Сыр твердый
- Чеснок по вкусу
- Перец
- Майонез
- Листья салата
Куриное филе можно отварить, но вкуснее будет приготовить салат с ананасами из копченого филе.
Порезать кубиками филе и ананасы.
С консервированных ананасов слить жидкость.
Сыр натереть на мелкой терке или порезать брусочками.
Чеснок по вкусу натереть на мелкой терке. Смешать в тарелке сыр, куриное мясо, ананасы, чеснок, немного поперчить и посолить. Заправить все майонезом.
Блюдо застелить листьями салата и переложить салат с ананасами на Новый год 2023.
Салат с грибами и ананасами на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобиться:
- Грибы шампиньоны - 250 гр
- Яйца - 3 шт
- Ананасы консервированные - 1 банка
- Сыр твердый
- Майонез
- Лук
- Соль
Грибы почистить, помыть и порезать.
Обжарить грибы с луком на оливковом масле.
В это время отварить яйца вкрутую, почистить и натереть на крупной терке.
Сыр натереть на любой терке.
Из ананаса слить жидкость и порезать кубиками.
Салат с грибами на Новый год собирать слоями, каждый промазывать майонезом.
Жаренные грибы, яйца, ананасы, сыр.
Украсить все орешками, укропом или ананасами.
Салат на Новый год со свежим ананасом - очень простой рецепт
Вам понадобиться:
- Листья салата
- Руккола
- Ананас - 100 гр
- Сыр Фета
- Кедровые орешки
Листья салата и рукколу помыть, порезать и переложить в тарелку.
Ананас почистить, порезать кубиками и добавить к салату.
Сыр Фета также нарезает кубиками и отправляем в новогодний салат.
Посолить, полить все оливковым маслом и посыпать кедровыми орешками.
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