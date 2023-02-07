3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: рецепт

Готовим простые и очень вкусные отбивные на сковороде в маринаде. Рецепт, который понравится всем.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 60 минут

Отбивные хрустящие на сковороде рецепт / goodfon.ru

Чтобы приготовить настоящие и сочные отбивные, нужно знать несколько секретов приготовления.

Самым главным в приготовлении отбивных на сковороде является масло. Жарить битки нужно в небольшом количестве масла. Можно отбивные готовить на оливковом или льняном масле. Вкусными биточки получаются, когда их жарят на сливочном и оливковом масле. Предварительно масло нужно смешать.

Также секрет сочных битков зависит от панировки. Кусочки отбивных нужно обмакнуть в белок, далее в сухари.

Не взбивайте желток, от этого вкус мяса теряется. Если под рукой не нашлось панировочных сухарей, то можно заменить цельнозерновой мукой, кукурузной мукой или орехами.

Хрустящие отбивные на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

Биток - 500 гр

Паста томатная

Лук

Чеснок - по вкусу

Соль, перец

Мука

Яйцо

Кунжут

Свинину хорошо промыть и обязательно обсушить.

Порезать кусочки мяса небольшого размера.

Каждый кусочек положить на досточку, накрыть пищевой пленкой, и хорошо отбить кухонным молотком.

В глубокой тарелке соединить томатную пасту, немного воды, соль и специи.

В маринад для отбивных добавить чеснок по вкусу и лук.

Переложить отбивные в томатный маринад на 1,5 часа.

Можно мясо убрать в холодильник, чтобы оно хорошо промариновалось.

Белок взбить с солью. Отдельно добавить в тарелку 2 столовые ложки муки.

Хорошо разогреть сковороду, влить масло.

Каждый кусочек отбивной обмакнуть в муке и белке.

Обжаривать отбивные на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

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