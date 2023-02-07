3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: рецепт

Чтобы приготовить настоящие и сочные отбивные, нужно знать несколько секретов приготовления.
Самым главным в приготовлении отбивных на сковороде является масло. Жарить битки нужно в небольшом количестве масла. Можно отбивные готовить на оливковом или льняном масле. Вкусными биточки получаются, когда их жарят на сливочном и оливковом масле. Предварительно масло нужно смешать.
Также секрет сочных битков зависит от панировки. Кусочки отбивных нужно обмакнуть в белок, далее в сухари.
Не взбивайте желток, от этого вкус мяса теряется. Если под рукой не нашлось панировочных сухарей, то можно заменить цельнозерновой мукой, кукурузной мукой или орехами.
Хрустящие отбивные на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Биток - 500 гр
- Паста томатная
- Лук
- Чеснок - по вкусу
- Соль, перец
- Мука
- Яйцо
- Кунжут
Свинину хорошо промыть и обязательно обсушить.
Порезать кусочки мяса небольшого размера.
Каждый кусочек положить на досточку, накрыть пищевой пленкой, и хорошо отбить кухонным молотком.
В глубокой тарелке соединить томатную пасту, немного воды, соль и специи.
В маринад для отбивных добавить чеснок по вкусу и лук.
Переложить отбивные в томатный маринад на 1,5 часа.
Можно мясо убрать в холодильник, чтобы оно хорошо промариновалось.
Белок взбить с солью. Отдельно добавить в тарелку 2 столовые ложки муки.
Хорошо разогреть сковороду, влить масло.
Каждый кусочек отбивной обмакнуть в муке и белке.
Обжаривать отбивные на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.
Читайте также:
- Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого раза
- Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семью
- Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часа