Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт

Булгур в мультиварке готовить легко и главное просто.
Булгур - это очень полезная крупа. В ней содержатся витамины А, Е, К и РР. Они способствуют укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы.
Еще булгур понижает уровень сахара в крови, а благодаря витаминам группы В, крупа помогает нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.
Главред расскажет, как приготовить вкусный ужин из булгура с мясом, который не занимает много времени, а результат приятно порадует.
Как приготовить булгур с мясом – пошаговый рецепт
Вам понадобиться:
- булгур - 240 гр;
- мясо индейки или курицы - 300 гр;
- лук репчатый - 1 шт;
- морковь 1 шт;
- соль и специи по вкусу.
Как варить булгур
Булгур производят из твердой пшеницы, его пропаривают, а затем дробят. Блюда из бургура получаются очень вкусными, полезными и питательными.
Вам нужно в кастрюле вскипятить воду, всыпать булгур и перемешать, посолить и варить 15-20 минут на медленном огне под крышкой.
Чтобы булгур получился вкусный, возьмите мясо, предварительно его можно отварить, обжарьте на сковороде, можно на оливковом масле.
Вкусный ужин получиться если вы приготовите булгур с овощами. Для этого в сковородку с мясом нужно добавить репчатый лук, и морковь.
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Как только наше мясо с овощами будет готово, мы добавляем булгур и перемешиваем 1 минуту.
Булгур впитает жир и аромат лука и мяса, и ваше блюдо получится насыщенным и очень вкусным.
Затем добавьте воды, накройте крышкой и на медленном огне готовьте 15-20 минут.
Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.
В качестве гарнира булгур подойдет для любых мясных и рыбных блюд, его также можно использовать в салатах.
Булгур в мультиварке - рецепт
Вам понадобиться:
- булгур 150 гр;
- мясо 300 гр;
- лук репчатый 1 шт;
- морковь 1 шт;
- масло растительное;
- соль, перец;
- лавровый лист 1 шт.;
- вода 200-250 мл.
Булгур рецепт простой и очень легкий. Очищаем луковицу и натираем морковь. В этот момент в микроволновке включите программу жарки.
Добавляем овощи и готовим на режиме жарки 4-5 минут, до мягкости овощей. Чтобы каша булгур получилась сочной, выбираем мясо правильно. Лучше брать индейку или филе курицы.
Нарежьте мясо небольшими кусочками. Опустите к обжаренным овощам. Перемешайте. Обжарьте в том же режиме еще 2-3 минуты.
Булгур не нужно промывать. Всыпьте крупу в мультиварку с овощами, обжарьте 1-2 минуты. Отдельно вскипятите воду. Горячую воду влейте в чашу. Добавьте соль, перец и лавровый лист.
Запустите программу каша или крупы на 20 минут в режиме мультиварка. Этого времени будет достаточно, чтобы булгур с мясом полностью приготовились.
Подавайте сразу к обеденному столу или ужину со свежими или маринованными овощами, ароматной зеленью.
Приятного и вкусного вам ужина!