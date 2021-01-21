Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Калорийность Калорийность 175 ккал Кухня Кухня Средиземноморская

Как приготовить булгур / pixabay

Булгур - это очень полезная крупа. В ней содержатся витамины А, Е, К и РР. Они способствуют укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы.

Еще булгур понижает уровень сахара в крови, а благодаря витаминам группы В, крупа помогает нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.

Главред расскажет, как приготовить вкусный ужин из булгура с мясом, который не занимает много времени, а результат приятно порадует.

Как приготовить булгур с мясом – пошаговый рецепт

Как приготовить булгур с овощами / gastronom.ru

Вам понадобиться:

булгур - 240 гр;

мясо индейки или курицы - 300 гр;

лук репчатый - 1 шт;

морковь 1 шт;

соль и специи по вкусу.

Как варить булгур

Булгур производят из твердой пшеницы, его пропаривают, а затем дробят. Блюда из бургура получаются очень вкусными, полезными и питательными.

Вам нужно в кастрюле вскипятить воду, всыпать булгур и перемешать, посолить и варить 15-20 минут на медленном огне под крышкой.

Булгур с мясом / gastronom.ru

Чтобы булгур получился вкусный, возьмите мясо, предварительно его можно отварить, обжарьте на сковороде, можно на оливковом масле.

Вкусный ужин получиться если вы приготовите булгур с овощами. Для этого в сковородку с мясом нужно добавить репчатый лук, и морковь.

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Как только наше мясо с овощами будет готово, мы добавляем булгур и перемешиваем 1 минуту.

Булгур впитает жир и аромат лука и мяса, и ваше блюдо получится насыщенным и очень вкусным.

Затем добавьте воды, накройте крышкой и на медленном огне готовьте 15-20 минут.

Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.

Вкусная каша булгур с овощами и мясом / cookpad

В качестве гарнира булгур подойдет для любых мясных и рыбных блюд, его также можно использовать в салатах.

Булгур в мультиварке - рецепт

Вам понадобиться:

булгур 150 гр;

мясо 300 гр;

лук репчатый 1 шт;

морковь 1 шт;

масло растительное;

соль, перец;

лавровый лист 1 шт.;

вода 200-250 мл.

Булгур рецепт простой и очень легкий. Очищаем луковицу и натираем морковь. В этот момент в микроволновке включите программу жарки.

Добавляем овощи и готовим на режиме жарки 4-5 минут, до мягкости овощей. Чтобы каша булгур получилась сочной, выбираем мясо правильно. Лучше брать индейку или филе курицы.

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Опустите к обжаренным овощам. Перемешайте. Обжарьте в том же режиме еще 2-3 минуты.

Булгур не нужно промывать. Всыпьте крупу в мультиварку с овощами, обжарьте 1-2 минуты. Отдельно вскипятите воду. Горячую воду влейте в чашу. Добавьте соль, перец и лавровый лист.

Булгур в мультиварке / 1000.menu

Запустите программу каша или крупы на 20 минут в режиме мультиварка. Этого времени будет достаточно, чтобы булгур с мясом полностью приготовились.

Подавайте сразу к обеденному столу или ужину со свежими или маринованными овощами, ароматной зеленью.

Приятного и вкусного вам ужина!

Вкусный булгур с мясом - видеорецепт: