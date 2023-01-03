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Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минут

3 января 2023, 16:01
Готовим вкусную тушеную капусту на Рождество 2023. Королевский рецепт уникального блюда.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Тушеная капуста рецепт, как потушить капусту на Рождество 2023
Тушеная капуста рецепт на Рождество 2023 / freepik.com

На Святой вечер и Рождество 2023 принято готовить традиционные 12 блюд. В Украине традицией было готовить на Рождество тушеную капусту. Сегодня это простой рецепт тушеной капусты будет превосходно сочетаться с основными блюдами на Рождество.

Готовить тушеную капусту очень просто. Превосходно вкусно будет, если приготовить тушеную капусту с грибами или рисом.

Такая капуста тушеная займет почетное место на рождественском столе.

Капуста тушеная с грибами - рецепт

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Тушеная капуста с грибами - простой рецепт / freepik.com

Вам понадобится:

  • Капуста - 2 небольшим велка
  • Грибы - 300 гр
  • Лук - 2 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Томатная паста или домашний кетчуп
  • Соль
  • Масло

Лук, капусту, морковку помыть.

Грибы моем и чистим.

Мелко порезать лук и обжарить до золотистого цвета.

Морковку натереть на крупной терке или порезать брусочками.

Обжарить с луком на сковороде.

Грибы мелко порезать, обжарить 10 минут с овощами.

Пока обжариваются грибы, шинкуем капусту. Можно использовать специальную терку для квашеной капусты.

Обжариваем с грибами, луком и морковкой капусту до готовности.

В самом конце солим и добавляем немного томатной пасты.

Все перемешать и накрыть крышкой, убивать огонь и дать протушиться 5 минут.

Вкусная капуста тушеная с грибами на Рождество готова.

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