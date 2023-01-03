Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минут

На Святой вечер и Рождество 2023 принято готовить традиционные 12 блюд. В Украине традицией было готовить на Рождество тушеную капусту. Сегодня это простой рецепт тушеной капусты будет превосходно сочетаться с основными блюдами на Рождество.
Готовить тушеную капусту очень просто. Превосходно вкусно будет, если приготовить тушеную капусту с грибами или рисом.
Такая капуста тушеная займет почетное место на рождественском столе.
Капуста тушеная с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 2 небольшим велка
- Грибы - 300 гр
- Лук - 2 шт
- Морковка - 2 шт
- Томатная паста или домашний кетчуп
- Соль
- Масло
Лук, капусту, морковку помыть.
Грибы моем и чистим.
Мелко порезать лук и обжарить до золотистого цвета.
Морковку натереть на крупной терке или порезать брусочками.
Обжарить с луком на сковороде.
Грибы мелко порезать, обжарить 10 минут с овощами.
Пока обжариваются грибы, шинкуем капусту. Можно использовать специальную терку для квашеной капусты.
Обжариваем с грибами, луком и морковкой капусту до готовности.
В самом конце солим и добавляем немного томатной пасты.
Все перемешать и накрыть крышкой, убивать огонь и дать протушиться 5 минут.
Вкусная капуста тушеная с грибами на Рождество готова.
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