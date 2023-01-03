Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минут

Готовим вкусную тушеную капусту на Рождество 2023. Королевский рецепт уникального блюда.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Тушеная капуста рецепт на Рождество 2023 / freepik.com

На Святой вечер и Рождество 2023 принято готовить традиционные 12 блюд. В Украине традицией было готовить на Рождество тушеную капусту. Сегодня это простой рецепт тушеной капусты будет превосходно сочетаться с основными блюдами на Рождество.

Готовить тушеную капусту очень просто. Превосходно вкусно будет, если приготовить тушеную капусту с грибами или рисом.

Такая капуста тушеная займет почетное место на рождественском столе.

Капуста тушеная с грибами - рецепт

Тушеная капуста с грибами - простой рецепт / freepik.com

Вам понадобится:

Капуста - 2 небольшим велка

Грибы - 300 гр

Лук - 2 шт

Морковка - 2 шт

Томатная паста или домашний кетчуп

Соль

Масло

Лук, капусту, морковку помыть.

Грибы моем и чистим.

Мелко порезать лук и обжарить до золотистого цвета.

Морковку натереть на крупной терке или порезать брусочками.

Обжарить с луком на сковороде.

Грибы мелко порезать, обжарить 10 минут с овощами.

Пока обжариваются грибы, шинкуем капусту. Можно использовать специальную терку для квашеной капусты.

Обжариваем с грибами, луком и морковкой капусту до готовности.

В самом конце солим и добавляем немного томатной пасты.

Все перемешать и накрыть крышкой, убивать огонь и дать протушиться 5 минут.

Вкусная капуста тушеная с грибами на Рождество готова.

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