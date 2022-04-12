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Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут

12 апреля 2022, 15:19

Готовим вкусную глазурь для паски всего за несколько минут.

Пасха, глазурь, кулич на пасху, глазурь для кулича
Глазурь для кулича рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро наступит светлый праздник - Пасха 2022. Хозяйки всегда трепетно готовятся к празднику и заранее покупают все необходимое.

Какой кулич без вкусной глазури, которую так любят дети и взрослые.

Конечно, можно купить уже готовую глазурь, но приготовленная своими руками точно будет вкуснее.

Вкуснейшая белая глазурь для кулича - рецепт

Вам понадобится:

  • Сахар - 0,5 стакана
  • Яйца - 1 штука
  • Вода - 0,5 стакана

В кастрюлю с толстым дном высыпаем сахар и выливаем воду.

Ставим на огонь воду с сахаром и доводим до кипения, все время перемешивая. После закипания стоит увеличить еще больше огонь и помешивать еще 5 минут, получается сахарный сироп.

Яйцо вымыть и отделить желток от белка.

Белок взбить в кухонном комбайне до густой пены, постепенно добавляя сахарный сироп.

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Вкуснейшая глазурь для кулича на Пасху 2022 будет превосходной.

Глазурь для кулича лимонная - рецепт

Вам понадобится:

  • Сахарная пудра - 250 гр
  • Лимон - 1 штука
  • Яйца - 1 штука

Яйцо вымыть и отделить белок от желтка.

Сахарную пудру подготовить заранее.

В кухонном комбайне взбиваем белок и постепенно добавляем сахарную пудру.

Получается густая белая масса.

Лимон вымыть и выдавить 2 столовые ложки сока.

Добавить к глазури и перемешать на большой скорости 2 минуты.

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