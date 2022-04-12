Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут

Готовим вкусную глазурь для паски всего за несколько минут.
Совсем скоро наступит светлый праздник - Пасха 2022. Хозяйки всегда трепетно готовятся к празднику и заранее покупают все необходимое.
Какой кулич без вкусной глазури, которую так любят дети и взрослые.
Конечно, можно купить уже готовую глазурь, но приготовленная своими руками точно будет вкуснее.
Вкуснейшая белая глазурь для кулича - рецепт
Вам понадобится:
- Сахар - 0,5 стакана
- Яйца - 1 штука
- Вода - 0,5 стакана
В кастрюлю с толстым дном высыпаем сахар и выливаем воду.
Ставим на огонь воду с сахаром и доводим до кипения, все время перемешивая. После закипания стоит увеличить еще больше огонь и помешивать еще 5 минут, получается сахарный сироп.
Яйцо вымыть и отделить желток от белка.
Белок взбить в кухонном комбайне до густой пены, постепенно добавляя сахарный сироп.
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Вкуснейшая глазурь для кулича на Пасху 2022 будет превосходной.
Глазурь для кулича лимонная - рецепт
Вам понадобится:
- Сахарная пудра - 250 гр
- Лимон - 1 штука
- Яйца - 1 штука
Яйцо вымыть и отделить белок от желтка.
Сахарную пудру подготовить заранее.
В кухонном комбайне взбиваем белок и постепенно добавляем сахарную пудру.
Получается густая белая масса.
Лимон вымыть и выдавить 2 столовые ложки сока.
Добавить к глазури и перемешать на большой скорости 2 минуты.
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