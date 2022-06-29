Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецепт

Как приготовить быстро тесто на вареники и пельмени.
Решили побаловать близких вкусными домашними пельменями или варениками, тогда готовим с нами простое заварное тесто.
Идеальный рецепт теста, поможет каждой хозяйке сэкономить свое время и быстро приготовить вкусные вареники с любой начинкой.
Секрет рецепта заварного теста заключается в том, что его можно использовать для приготовления чебуреков и даже хинкали.
Для приготовления теста, которое не рвется при варки, нужно всего пару ингредиентов.
Идеальное тесто на вареники и пельмени - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 350 гр
- Соль - половина чайной ложки
- Масло растительное или оливковое
- Вода кипяток - 200 мл
Просеять половину муки в глубокую миску, добавить 40 мл растительного масла, соль и кипяток.
Замешать заварное тесто ложкой, пока оно горячее.
Постепенно добавляем муку и продолжаем замешивать тесто руками, примерно 10 минут. Заварное тесто должно легко отставать от рук.
Скатать тесто в шарик и накрыть полотенцем на 20 минут.
Готовое тесто можно использовать для вареников, пельменей, чебуреков.
Важно, чтобы после приготовления теста вы дали ему отдохнуть.
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