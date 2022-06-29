Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецепт

Как приготовить тесто на вареники рецепт / pixabay

Решили побаловать близких вкусными домашними пельменями или варениками, тогда готовим с нами простое заварное тесто.

Идеальный рецепт теста, поможет каждой хозяйке сэкономить свое время и быстро приготовить вкусные вареники с любой начинкой.

Секрет рецепта заварного теста заключается в том, что его можно использовать для приготовления чебуреков и даже хинкали.

Для приготовления теста, которое не рвется при варки, нужно всего пару ингредиентов.

Идеальное тесто на вареники и пельмени - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 350 гр

Соль - половина чайной ложки

Масло растительное или оливковое

Вода кипяток - 200 мл

Просеять половину муки в глубокую миску, добавить 40 мл растительного масла, соль и кипяток.

Замешать заварное тесто ложкой, пока оно горячее.

Постепенно добавляем муку и продолжаем замешивать тесто руками, примерно 10 минут. Заварное тесто должно легко отставать от рук.

Скатать тесто в шарик и накрыть полотенцем на 20 минут.

Готовое тесто можно использовать для вареников, пельменей, чебуреков.

Важно, чтобы после приготовления теста вы дали ему отдохнуть.

Читайте также: