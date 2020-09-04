Идеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки

Помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний. / 1zoom.ru

Овес обладает питательной ценностью, так как является отличным источником витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Полстакана (78 граммов) сухого овса содержит колоссальные 13 граммов белка и 8 граммов клетчатки.

Также они содержат:

Марганец: 191% от суточной нормы

Фосфор: 41% от суточной нормы

Магний: 34% от суточной нормы

Медь: 24% от суточной нормы

Железо: 20% от суточной нормы

Цинк: 20% от суточной нормы

Фолиевая кислота: 11% от суточной нормы

Витамин B-1 (тиамин): 39% от суточной нормы.

Витамин B-5 (пантотеновая кислота): 10% суточной нормы.

Предполагается, что это цельнозерновое растение, известное как Avena sativa, обладает рядом преимуществ для здоровья, в том числе:

помощь в потере веса

снижение уровня сахара в крови

снижение риска сердечных заболеваний

Овес, а точнее коллоидная овсянка, также помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний, таких как экзема.

Чтобы получить немного вдохновения, ознакомьтесь с некоторыми из этих восхитительных идей, которые мы нашли в Instagram.

Овсянка "Тропическая"

Для приготовления понадобится:

0,5 чашки овсяной крупы

0,5 чашки кокосового молока

0,5 чашки воды

1 ст.л. кокосового масла

1 ч.л. порошка матча

Смешать эти ингредиенты и готовить до кремовой текстуры.

На глаз добавить: банан, миндальную стружку, маракуйю, финики.

Имбирная овсянка

1/2 стакана овсяных хлопьев (быстро подойдут овсяные хлопья или даже их измельчение может ускорить их приготовление)

1 столовая ложка молотых семян льна

1/2 чайной ложки корицы

1/4 чайной ложки молотого имбиря

Щепотка соли

1 стакан миндального молока

1 банан, нарезанный ломтиками или пюре

Овсянка "Веганская"

В отваренную овсянку необходимо добавить:

Кокосовый йогурт

Орехи

Семечки

Яблочное пюре

Корицу

Кардамон

Нарезанный инжир

Миндальную пасту

Клубничный джем

Овсянка "Яблочная"

Главный герой этой каши - яблочное повидло.

40 г овсяных хлопьев приготовьте в 1/2 стакана воды. Дайте массе настояться в холодильнике, чтобы она загустело, а затем добавьте 3 яичных белка и 1/4 стакана яблочного повидла. Прогрейте кашу до готовности яиц. Сверху добавьте больше яблочного повидла, сгущенного миндального или кокосового молока и мюсли с орехами и семенами.

Овсянка с корицей

1/2 стакана овсяных хлопьев (чтобы сделать их кремообразными, используйте овсяные хлопья быстрого приготовления или поместите их в кухонный комбайн, чтобы крупно помолоть)

1 столовая ложка молотых семян льна

1/2 чайной ложки корицы

Щепотка соли

Приятного аппетита!