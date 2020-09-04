Идеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки

Помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний.
Овес обладает питательной ценностью, так как является отличным источником витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Полстакана (78 граммов) сухого овса содержит колоссальные 13 граммов белка и 8 граммов клетчатки.
Также они содержат:
- Марганец: 191% от суточной нормы
- Фосфор: 41% от суточной нормы
- Магний: 34% от суточной нормы
- Медь: 24% от суточной нормы
- Железо: 20% от суточной нормы
- Цинк: 20% от суточной нормы
- Фолиевая кислота: 11% от суточной нормы
- Витамин B-1 (тиамин): 39% от суточной нормы.
- Витамин B-5 (пантотеновая кислота): 10% суточной нормы.
Предполагается, что это цельнозерновое растение, известное как Avena sativa, обладает рядом преимуществ для здоровья, в том числе:
- помощь в потере веса
- снижение уровня сахара в крови
- снижение риска сердечных заболеваний
Овес, а точнее коллоидная овсянка, также помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний, таких как экзема.
Чтобы получить немного вдохновения, ознакомьтесь с некоторыми из этих восхитительных идей, которые мы нашли в Instagram.
Овсянка "Тропическая"
Для приготовления понадобится:
- 0,5 чашки овсяной крупы
- 0,5 чашки кокосового молока
- 0,5 чашки воды
- 1 ст.л. кокосового масла
- 1 ч.л. порошка матча
Смешать эти ингредиенты и готовить до кремовой текстуры.
На глаз добавить: банан, миндальную стружку, маракуйю, финики.
Имбирная овсянка
- 1/2 стакана овсяных хлопьев (быстро подойдут овсяные хлопья или даже их измельчение может ускорить их приготовление)
- 1 столовая ложка молотых семян льна
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- Щепотка соли
- 1 стакан миндального молока
- 1 банан, нарезанный ломтиками или пюре
Овсянка "Веганская"
В отваренную овсянку необходимо добавить:
- Кокосовый йогурт
- Орехи
- Семечки
- Яблочное пюре
- Корицу
- Кардамон
- Нарезанный инжир
- Миндальную пасту
- Клубничный джем
Овсянка "Яблочная"
Главный герой этой каши - яблочное повидло.
40 г овсяных хлопьев приготовьте в 1/2 стакана воды. Дайте массе настояться в холодильнике, чтобы она загустело, а затем добавьте 3 яичных белка и 1/4 стакана яблочного повидла. Прогрейте кашу до готовности яиц. Сверху добавьте больше яблочного повидла, сгущенного миндального или кокосового молока и мюсли с орехами и семенами.
Овсянка с корицей
1/2 стакана овсяных хлопьев (чтобы сделать их кремообразными, используйте овсяные хлопья быстрого приготовления или поместите их в кухонный комбайн, чтобы крупно помолоть)
- 1 столовая ложка молотых семян льна
- 1/2 чайной ложки корицы
- Щепотка соли
Приятного аппетита!