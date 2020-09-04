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Идеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки

4 сентября 2020, 08:09

Помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний.

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Помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний. / 1zoom.ru

Овес обладает питательной ценностью, так как является отличным источником витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Полстакана (78 граммов) сухого овса содержит колоссальные 13 граммов белка и 8 граммов клетчатки.

Также они содержат:

  • Марганец: 191% от суточной нормы
  • Фосфор: 41% от суточной нормы
  • Магний: 34% от суточной нормы
  • Медь: 24% от суточной нормы
  • Железо: 20% от суточной нормы
  • Цинк: 20% от суточной нормы
  • Фолиевая кислота: 11% от суточной нормы
  • Витамин B-1 (тиамин): 39% от суточной нормы.
  • Витамин B-5 (пантотеновая кислота): 10% суточной нормы.

Предполагается, что это цельнозерновое растение, известное как Avena sativa, обладает рядом преимуществ для здоровья, в том числе:

  • помощь в потере веса
  • снижение уровня сахара в крови
  • снижение риска сердечных заболеваний

Овес, а точнее коллоидная овсянка, также помогает при местном лечении симптомов различных кожных заболеваний, таких как экзема.

Чтобы получить немного вдохновения, ознакомьтесь с некоторыми из этих восхитительных идей, которые мы нашли в Instagram.

Овсянка "Тропическая"

Для приготовления понадобится:

  • 0,5 чашки овсяной крупы
  • 0,5 чашки кокосового молока
  • 0,5 чашки воды
  • 1 ст.л. кокосового масла
  • 1 ч.л. порошка матча

Смешать эти ингредиенты и готовить до кремовой текстуры.

На глаз добавить: банан, миндальную стружку, маракуйю, финики.

Имбирная овсянка

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев (быстро подойдут овсяные хлопья или даже их измельчение может ускорить их приготовление)
  • 1 столовая ложка молотых семян льна
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • Щепотка соли
  • 1 стакан миндального молока
  • 1 банан, нарезанный ломтиками или пюре

Овсянка "Веганская"

В отваренную овсянку необходимо добавить:

  • Кокосовый йогурт
  • Орехи
  • Семечки
  • Яблочное пюре
  • Корицу
  • Кардамон
  • Нарезанный инжир
  • Миндальную пасту
  • Клубничный джем

Овсянка "Яблочная"

Главный герой этой каши - яблочное повидло.

40 г овсяных хлопьев приготовьте в 1/2 стакана воды. Дайте массе настояться в холодильнике, чтобы она загустело, а затем добавьте 3 яичных белка и 1/4 стакана яблочного повидла. Прогрейте кашу до готовности яиц. Сверху добавьте больше яблочного повидла, сгущенного миндального или кокосового молока и мюсли с орехами и семенами.

Овсянка с корицей

1/2 стакана овсяных хлопьев (чтобы сделать их кремообразными, используйте овсяные хлопья быстрого приготовления или поместите их в кухонный комбайн, чтобы крупно помолоть)

  • 1 столовая ложка молотых семян льна
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • Щепотка соли

Приятного аппетита!

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