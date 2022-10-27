Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлеб

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Порции Порции 8-10 порции Кухня Кухня Европейская

Творожная намазка на хлеб рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусные и невероятно простые закуски. Любой праздничный стол не обойдется без закуски с вкусной намазкой.

Предлагаем узнать пару рецептов, которые подойдут для любой компании. Например, вкусную творожную пасту готовить очень просто. Закуска будет очень сытной.

Второй рецепт подойдет для любителей селедки. Вкуснейшая селедочная паста, которую готовить очень просто.

Творожная намазка для брускет - рецепт

Вам понадобится:

Творог или брынза - 150 гр

Сметана 10% - 80 гр

Чеснок - по вкусу

Орехи (миндаль или кешью) - 20 гр

Укроп

Соль, перец

Брынз натереть на мелкой терке, а творог перетереть через сито или взбить блендером.

Добавить в творог чеснок и сметану.

Зелень измельчить, посолить и поперчить.

Перемешайте творожную намазку на хлеб.

Для такой намазки лучше всего подойдет ржаной или гречневый хлеб.

Порезать хлеб тонкими кусочками, подсушить на сковороде и красиво намазать творожной пастой.

Намазка на хлеб из селедки

Селедочная паста на хлеб рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Селедка филе - 250 гр

Яйца отварные - 1 шт

Горчица - 1 чайная ложка

Сливочное масло - 1 пачка

Лимон

Соль

Укроп

Селедку советует купить сразу готовую.

Мелко порезать ее, удалить косточки.

Масло должно быть комнатной температуры.

Мелко порезать зелень и перемешать с маслом и горчицей.

Яйцо отварить и нарезать такими же кубиками, как сельдь.

В масло добавляем селедку, яйцо и половину сока лимона.

Все хорошо перемешать.

Такую селедочную намазку хорошо использовать с багетом.

Чтобы вкус был непревзойденным, советует селедочную пасту переложить в пищевую пленку и сделать длинную колбаску. Отправить в холодильник на 60 минут.

Если время не позволяет, тогда такую намазку из селедки можно пробовать сразу.

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