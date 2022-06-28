Как сварить свеклу быстро за 10 минут: 3 супер рецепта для каждой хозяйки

Закуска из свеклы рецепт / ua.depositphotos.com

Лето - время свежих овощей. В рационе каждого украинца обязательно должна быть свекла. Этот полезный овощ богат всеми витаминами, которые необходимы для каждого.

Чтобы долго не возиться со свеклой, расскажем 3 лайфхака, который помогут каждой хозяйке сэкономить время.

Важно знать, чтобы ваши салаты и блюда из свеклы получились вкусными и максимально полезными, нужно правильно ее готовить.

Как сварить свеклу за 10 минут - рецепт

Варить свеклу категорически нельзя очищенной. Чтобы свекла не потеряла свой цвет , варить ее только в кожуре.

, варить ее только в кожуре. Также нельзя отрезать хвостики свеклы.

В чистую кастрюлю набрать воды.

В кипящую воду опустить свеклу и варить при закрытой крышке.

Как только свекла сварится, сливаем отвар и заливаем сильно холодной водой.

Как быстро сварить свеклу в духовке

Чтобы свекла получилась очень мягкой , нужно хорошо ее помыть, почистить и порезать ломтиками.

, нужно хорошо ее помыть, почистить и порезать ломтиками. Переложить свеклу на противень, предварительно смазав его оливковым или сливочным маслом.

Варить свеклу в духовке 20 минут.

Как варить мягкую свеклу

Чтобы свекла не потеряла свой цвет, все витамины и подходила для приготовления различных блюд, заверните ее в фольгу.

Переведите духовку в режим 200 градусов.

Выпекать свеклу 1 час.

Остудить свеклу в завернутой фольге и только потом использовать для приготовления салатов.

Самая вкусная закуска из свеклы за 5 минут - рецепт

Простой рецепт закуски из свеклы / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Свекла большая - 3 штуки

Орехи миндаль

Греческий йогурт или майонез

Чернослив - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Зелень

Орехи измельчить в мелкую крошку блендером.

Отварную свеклу натереть на крупной терке.

По вкусу добавить чеснок.

Соединить чеснок, орехи и свеклу.

Хорошо посолить и добавить греческий йогурт.

Скрутить небольшой шарик и в серединку аакуратно положить чернослив.

Еще раз аккуратно сформировать закуску из свеклы в шарик и обвалять в орешках.

Переложить на блюдо для подачи и украсить веточками зелени.

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