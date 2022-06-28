Как сварить свеклу быстро за 10 минут: 3 супер рецепта для каждой хозяйки

Удивительно вкусная закуска из свеклы за 10 минут.
Лето - время свежих овощей. В рационе каждого украинца обязательно должна быть свекла. Этот полезный овощ богат всеми витаминами, которые необходимы для каждого.
Чтобы долго не возиться со свеклой, расскажем 3 лайфхака, который помогут каждой хозяйке сэкономить время.
Важно знать, чтобы ваши салаты и блюда из свеклы получились вкусными и максимально полезными, нужно правильно ее готовить.
Как сварить свеклу за 10 минут - рецепт
- Варить свеклу категорически нельзя очищенной. Чтобы свекла не потеряла свой цвет, варить ее только в кожуре.
- Также нельзя отрезать хвостики свеклы.
- В чистую кастрюлю набрать воды.
- В кипящую воду опустить свеклу и варить при закрытой крышке.
- Как только свекла сварится, сливаем отвар и заливаем сильно холодной водой.
Как быстро сварить свеклу в духовке
- Чтобы свекла получилась очень мягкой, нужно хорошо ее помыть, почистить и порезать ломтиками.
- Переложить свеклу на противень, предварительно смазав его оливковым или сливочным маслом.
- Варить свеклу в духовке 20 минут.
Как варить мягкую свеклу
- Чтобы свекла не потеряла свой цвет, все витамины и подходила для приготовления различных блюд, заверните ее в фольгу.
- Переведите духовку в режим 200 градусов.
- Выпекать свеклу 1 час.
- Остудить свеклу в завернутой фольге и только потом использовать для приготовления салатов.
Самая вкусная закуска из свеклы за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла большая - 3 штуки
- Орехи миндаль
- Греческий йогурт или майонез
- Чернослив - по вкусу
- Чеснок - по вкусу
- Зелень
Орехи измельчить в мелкую крошку блендером.
Отварную свеклу натереть на крупной терке.
По вкусу добавить чеснок.
Соединить чеснок, орехи и свеклу.
Хорошо посолить и добавить греческий йогурт.
Скрутить небольшой шарик и в серединку аакуратно положить чернослив.
Еще раз аккуратно сформировать закуску из свеклы в шарик и обвалять в орешках.
Переложить на блюдо для подачи и украсить веточками зелени.
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