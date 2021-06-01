Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты

Летняя диета за 5 дней / goodfon.ru

Наступило лето, и мы сразу задумываемся о похудении и внешнем виде. Как говорят врачи и эксперты, лучше всего худеть в жаркое время года.

Летом двигательная активность очень высокая. К тому же это любимый многими сезон фруктов и овощей, в которых содержится меньше всего калорий. Одна из популярных для желающих стать стройнее летняя диета.

В топе самых действенных летних диет входят:

Салатная диета. В меню могут присутствовать все возможные овощи. Такую диету разрешается соблюдать не более двух недель.

Соковая диета. В меню могут присутствовать овощные и фруктовые соки, а также смешанные варианты напитков. Такие соковые дни проводят дважды в неделю через каждые две недели.

Огуречная летняя диета для похудения. Она рассчитывается на три дня. В день необходимо употребить 1 килограмм огурцов.

Ягодная летняя диета. На протяжении дня можно съесть пол килограмма ягод.

Летняя фруктовая диета - меню

Соблюдая фруктовую диету за неделю можно похудеть на 5-7 килограммов. Диета основана на употреблении большого количества фруктов. Среди ее преимуществ:

Очищение организма от токсинов и шлаков.Нет необходимости тратить время на приготовление блюд.

Читайте такжеНевероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления

Принимать пищу можно в любое время суток.Исчезает целлюлит и становится лучше цвет кожи.Организм не страдает от нехватки витаминов и полезных веществ.

Меню фруктовой диеты на день:

Завтрак: один фрукт (на выбор) и один стакан сока.

Обед: салат из разных фруктов, стакан воды.

Ужин: салат из разных фруктов (кроме винограда), один стакан фруктового или овощного сока.

Летняя овощная диета

Благодаря такой диете можно не только избавиться от лишнего веса, а и насытить свой организм необходимыми для здоровья витаминами. Диетологи уверяют, что такая диета летом не требует специальных подготовок, поскольку овощи могут быстро усваиваться и насыщать организм полезными веществами, пишет womanadvice.ru.

Для разгрузочной недели станут идеальными:

помидоры;

капуста;

кабачок;

патиссоны;

огурцы;

свекла.

Овощная летняя диета - меню на день

Завтрак: приготовленные на пару овощи с оливковым маслом.

Обед: овощной суп, либо аппетитные оладьи из капусты.

Ужин: овощное рагу или салат.

Самая популярная летняя диета на 5 дней

По словам диетологов, диета на лето для похудения предполагает ограничение в употреблении углеводов и жиров. Овощей и фруктов в это время должно быть как можно больше. Не стоит себя ограничивать и в растительных жирах, которыми можно заправлять вкусные салаты.

Летняя диета для похудения - меню

День 1

Завтрак: чай без сахара, кусочек ржаного хлеба, 200 г нежирного творога.

Обед: овощной суп (100 г рыбы, картофель, помидоры, необжаренные овощи).

Ужин: 100 г сваренных на пару овощей.

День 2

Завтрак: кофе без сахара, грецкие орехи, половина банана.

Обед: овощной суп.

Ужин: овощи на пару.

День 3

Завтрак: кофе и небольшой кусочек ржаного хлеба, полстакана клубники.

Обед: суп из овощей.

Ужин: овощи на пару.

День 4

Завтрак: зеленый чай без сахара и сухарик, два перепелиных яйца.

Обед: овощной суп или салат

Ужин: сваренные на пару овощи.

День 5