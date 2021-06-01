Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты

Начало лета - отличный повод привести себя в форму, если вы еще не успели этого сделать раньше.
Наступило лето, и мы сразу задумываемся о похудении и внешнем виде. Как говорят врачи и эксперты, лучше всего худеть в жаркое время года.
Летом двигательная активность очень высокая. К тому же это любимый многими сезон фруктов и овощей, в которых содержится меньше всего калорий. Одна из популярных для желающих стать стройнее летняя диета.
В топе самых действенных летних диет входят:
Салатная диета. В меню могут присутствовать все возможные овощи. Такую диету разрешается соблюдать не более двух недель.
Соковая диета. В меню могут присутствовать овощные и фруктовые соки, а также смешанные варианты напитков. Такие соковые дни проводят дважды в неделю через каждые две недели.
Огуречная летняя диета для похудения. Она рассчитывается на три дня. В день необходимо употребить 1 килограмм огурцов.
Ягодная летняя диета. На протяжении дня можно съесть пол килограмма ягод.
Летняя фруктовая диета - меню
Соблюдая фруктовую диету за неделю можно похудеть на 5-7 килограммов. Диета основана на употреблении большого количества фруктов. Среди ее преимуществ:
Очищение организма от токсинов и шлаков.Нет необходимости тратить время на приготовление блюд.
Читайте такжеНевероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления
Принимать пищу можно в любое время суток.Исчезает целлюлит и становится лучше цвет кожи.Организм не страдает от нехватки витаминов и полезных веществ.
Меню фруктовой диеты на день:
- Завтрак: один фрукт (на выбор) и один стакан сока.
- Обед: салат из разных фруктов, стакан воды.
- Ужин: салат из разных фруктов (кроме винограда), один стакан фруктового или овощного сока.
Летняя овощная диета
Благодаря такой диете можно не только избавиться от лишнего веса, а и насытить свой организм необходимыми для здоровья витаминами. Диетологи уверяют, что такая диета летом не требует специальных подготовок, поскольку овощи могут быстро усваиваться и насыщать организм полезными веществами, пишет womanadvice.ru.
Для разгрузочной недели станут идеальными:
- помидоры;
- капуста;
- кабачок;
- патиссоны;
- огурцы;
- свекла.
Овощная летняя диета - меню на день
- Завтрак: приготовленные на пару овощи с оливковым маслом.
- Обед: овощной суп, либо аппетитные оладьи из капусты.
- Ужин: овощное рагу или салат.
Самая популярная летняя диета на 5 дней
По словам диетологов, диета на лето для похудения предполагает ограничение в употреблении углеводов и жиров. Овощей и фруктов в это время должно быть как можно больше. Не стоит себя ограничивать и в растительных жирах, которыми можно заправлять вкусные салаты.
Летняя диета для похудения - меню
День 1
- Завтрак: чай без сахара, кусочек ржаного хлеба, 200 г нежирного творога.
- Обед: овощной суп (100 г рыбы, картофель, помидоры, необжаренные овощи).
- Ужин: 100 г сваренных на пару овощей.
День 2
- Завтрак: кофе без сахара, грецкие орехи, половина банана.
- Обед: овощной суп.
- Ужин: овощи на пару.
День 3
- Завтрак: кофе и небольшой кусочек ржаного хлеба, полстакана клубники.
- Обед: суп из овощей.
- Ужин: овощи на пару.
День 4
- Завтрак: зеленый чай без сахара и сухарик, два перепелиных яйца.
- Обед: овощной суп или салат
- Ужин: сваренные на пару овощи.
День 5
- Завтрак: чай без сахара и полстакана ягод, несколько грецких орехов.
- Обед: овощной суп или бульйон.
- Ужин: овощи на пару или овощной салат.