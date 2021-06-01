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Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты

1 июня 2021, 15:40

Начало лета - отличный повод привести себя в форму, если вы еще не успели этого сделать раньше.

овощи, фрукты
Летняя диета за 5 дней / goodfon.ru

Наступило лето, и мы сразу задумываемся о похудении и внешнем виде. Как говорят врачи и эксперты, лучше всего худеть в жаркое время года.

Летом двигательная активность очень высокая. К тому же это любимый многими сезон фруктов и овощей, в которых содержится меньше всего калорий. Одна из популярных для желающих стать стройнее летняя диета.

В топе самых действенных летних диет входят:

Салатная диета. В меню могут присутствовать все возможные овощи. Такую диету разрешается соблюдать не более двух недель.

Соковая диета. В меню могут присутствовать овощные и фруктовые соки, а также смешанные варианты напитков. Такие соковые дни проводят дважды в неделю через каждые две недели.

Огуречная летняя диета для похудения. Она рассчитывается на три дня. В день необходимо употребить 1 килограмм огурцов.

Ягодная летняя диета. На протяжении дня можно съесть пол килограмма ягод.

Летняя фруктовая диета - меню

Соблюдая фруктовую диету за неделю можно похудеть на 5-7 килограммов. Диета основана на употреблении большого количества фруктов. Среди ее преимуществ:

Очищение организма от токсинов и шлаков.Нет необходимости тратить время на приготовление блюд.

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Принимать пищу можно в любое время суток.Исчезает целлюлит и становится лучше цвет кожи.Организм не страдает от нехватки витаминов и полезных веществ.

Меню фруктовой диеты на день:

  • Завтрак: один фрукт (на выбор) и один стакан сока.
  • Обед: салат из разных фруктов, стакан воды.
  • Ужин: салат из разных фруктов (кроме винограда), один стакан фруктового или овощного сока.

Летняя овощная диета

Благодаря такой диете можно не только избавиться от лишнего веса, а и насытить свой организм необходимыми для здоровья витаминами. Диетологи уверяют, что такая диета летом не требует специальных подготовок, поскольку овощи могут быстро усваиваться и насыщать организм полезными веществами, пишет womanadvice.ru.

Для разгрузочной недели станут идеальными:

  • помидоры;
  • капуста;
  • кабачок;
  • патиссоны;
  • огурцы;
  • свекла.

Овощная летняя диета - меню на день

  • Завтрак: приготовленные на пару овощи с оливковым маслом.
  • Обед: овощной суп, либо аппетитные оладьи из капусты.
  • Ужин: овощное рагу или салат.

Самая популярная летняя диета на 5 дней

По словам диетологов, диета на лето для похудения предполагает ограничение в употреблении углеводов и жиров. Овощей и фруктов в это время должно быть как можно больше. Не стоит себя ограничивать и в растительных жирах, которыми можно заправлять вкусные салаты.

Летняя диета для похудения - меню

День 1

  • Завтрак: чай без сахара, кусочек ржаного хлеба, 200 г нежирного творога.
  • Обед: овощной суп (100 г рыбы, картофель, помидоры, необжаренные овощи).
  • Ужин: 100 г сваренных на пару овощей.

День 2

  • Завтрак: кофе без сахара, грецкие орехи, половина банана.
  • Обед: овощной суп.
  • Ужин: овощи на пару.

День 3

  • Завтрак: кофе и небольшой кусочек ржаного хлеба, полстакана клубники.
  • Обед: суп из овощей.
  • Ужин: овощи на пару.

День 4

  • Завтрак: зеленый чай без сахара и сухарик, два перепелиных яйца.
  • Обед: овощной суп или салат
  • Ужин: сваренные на пару овощи.

День 5

  • Завтрак: чай без сахара и полстакана ягод, несколько грецких орехов.
  • Обед: овощной суп или бульйон.
  • Ужин: овощи на пару или овощной салат.

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