Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецепты

Уже 27 февраля начинается Великий пост перед Пасхой. Самый большой пост продлится 48 дней - до 15 апреля. Ведь 16 апреля христиане будут отмечать праздник Пасхи.
Главред составил меню на первую неделю Великого поста 2023 и расскажет самые строгие запреты. Также предлагаем узнать несколько вкусных постных рецептов на Великий пост, которые станут вашей палочкой выручалочкой.
Что нельзя есть в великий пост 2023
В период Великого Поста из пищи исключаются все продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, молоко, а также продукты, которые их содержат.
Дни поста также должны проходить в соответствии с календарными предписаниями. Начинается Великий Пост в Чистый понедельник, в который от пищи следует отказаться полностью.
По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухояденья. В эти дни разрешено есть лишь:
- черный хлеб,
- сырые и квашеные овощи,
- пить воду, кисель, компот.
По вторникам и четвергам можно употреблять горячую пищу, то есть блюда, подвергшиеся термообработке. Например:
- борщ,
- супы,
- каши,
- макароны,
- картофельное пюре,
- тушеные или паровые овощи.
Когда можно готовить рыбу в Великий пост
Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:
- Благовещение Пресвятой Богородицы,
- Вход Господень в Иерусалим,
- Лазареву субботу.
Рецепты на Великий пост 2023
Конвертики с гречкой из капусты - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 1 шт
- Гречка - 1 стакан
- Лук
- Морковь
- Соль, перец - по вкусу
Лук и морковь почистить, мелко порезать или натереть на терке.
На растительном масле обжарить лук, далее морковь. Протушить примерно 5 минут овощи.
Стакан гречки хорошо промыть и отварить до готовности.
В кастрюлю с гречкой добавить лук и морковь.
Кашу посолить и поперчить по вкусу.
От капусты отделить листы и переложить в кипящую воду на 2 минуты.
Остудить капустные листья и промочить бумажным полотенцем.
В каждый лист капусты переложить "фарш" из гречки, свернуть в конвертик.
Каждый конвертик с капустой переложить в пароварку и готовить 15 минут.
Картофельные котлеты на Великий пост - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 5 шт
- Мука - 3 столовые ложки
- Соль
- Орехи (грецкие, миндаль или кешью)
- Лук
- Зелень
- Грибы - 6 шт
- Оливковое масло
Картошку помыть, почистить и отварить.
В это время Почистить лук и обжарить на оливковом масле.
Добавить мелко порезанные грибы к луку, посолить и поперчить по вкусу.
Картошку размять в пюре и остудить. Добавить немного муки и перемешайте.
Столовой ложкой взять пюре, скатать в шарик, в середину положить грибную начинку.
Измельчить орешки для вкуса и аккуратно обвалять котлеты на Великий пост.
Противень застелить пергаментной бумагой и переложить картофельные котлеты.
Разогреть духовку до 180 градусов и запекать до 15 минут.
Читайте также:
- Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецепт
- От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентами
- Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецепт