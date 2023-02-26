УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецепты

26 февраля 2023, 15:22
Готовим вкусные блюда на Великий пост 2023. Превосходные постные котлеты и нежнейшие голубцы с гречкой.
Меню на Великий пост, рецепты на Великий пост
вкусное меню и рецепты на Великий пост 2023 / ua.depositphotos.com

Уже 27 февраля начинается Великий пост перед Пасхой. Самый большой пост продлится 48 дней - до 15 апреля. Ведь 16 апреля христиане будут отмечать праздник Пасхи.

Главред составил меню на первую неделю Великого поста 2023 и расскажет самые строгие запреты. Также предлагаем узнать несколько вкусных постных рецептов на Великий пост, которые станут вашей палочкой выручалочкой.

Что нельзя есть в великий пост 2023

видео дня

В период Великого Поста из пищи исключаются все продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, молоко, а также продукты, которые их содержат.

Дни поста также должны проходить в соответствии с календарными предписаниями. Начинается Великий Пост в Чистый понедельник, в который от пищи следует отказаться полностью.

По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухояденья. В эти дни разрешено есть лишь:

  • черный хлеб,
  • сырые и квашеные овощи,
  • пить воду, кисель, компот.

По вторникам и четвергам можно употреблять горячую пищу, то есть блюда, подвергшиеся термообработке. Например:

  • борщ,
  • супы,
  • каши,
  • макароны,
  • картофельное пюре,
  • тушеные или паровые овощи.

Когда можно готовить рыбу в Великий пост

Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:

  • Благовещение Пресвятой Богородицы,
  • Вход Господень в Иерусалим,
  • Лазареву субботу.

Рецепты на Великий пост 2023

Постыне голубцы с гречкой на Великий пост рецепт
Постыне голубцы с гречкой на Великий пост рецепт / ua.depositphotos.com

Конвертики с гречкой из капусты - рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 1 шт
  • Гречка - 1 стакан
  • Лук
  • Морковь
  • Соль, перец - по вкусу

Лук и морковь почистить, мелко порезать или натереть на терке.

На растительном масле обжарить лук, далее морковь. Протушить примерно 5 минут овощи.

Стакан гречки хорошо промыть и отварить до готовности.

В кастрюлю с гречкой добавить лук и морковь.

Кашу посолить и поперчить по вкусу.

От капусты отделить листы и переложить в кипящую воду на 2 минуты.

Остудить капустные листья и промочить бумажным полотенцем.

В каждый лист капусты переложить "фарш" из гречки, свернуть в конвертик.

Каждый конвертик с капустой переложить в пароварку и готовить 15 минут.

Картофельные котлеты на Великий пост - рецепт

Котлеты постные на Великий пост 2023 рецепт
Котлеты постные на Великий пост 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Картошка - 5 шт
  • Мука - 3 столовые ложки
  • Соль
  • Орехи (грецкие, миндаль или кешью)
  • Лук
  • Зелень
  • Грибы - 6 шт
  • Оливковое масло

Картошку помыть, почистить и отварить.

В это время Почистить лук и обжарить на оливковом масле.

Добавить мелко порезанные грибы к луку, посолить и поперчить по вкусу.

Картошку размять в пюре и остудить. Добавить немного муки и перемешайте.

Столовой ложкой взять пюре, скатать в шарик, в середину положить грибную начинку.

Измельчить орешки для вкуса и аккуратно обвалять котлеты на Великий пост.

Противень застелить пергаментной бумагой и переложить картофельные котлеты.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать до 15 минут.

Читайте также:

рецепт Великий пост рецепты котлеты интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:40

Какие имена приносят деньги: 3 мужских имени, которые обречены на достаток

15:28

Тука пояснил, какое оружие от НАТО нужно ВСУ для успеха в бояхВидео

15:22

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецептыВидео

15:19

Звезда сериала Папаньки разводится с мужемВидео

14:31

"Это база, Илон": у Зеленского осадили Маска, опозорившегося заявлением о Майдане

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:07

Любовный гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Козерогу – возможности, Львам - романтикаВидео

13:59

"Даже в ближайшие 100 лет": никакого примирения с Россией не будет - ШмыгальВидео

13:26

От F-16 до мощных ракет: Зеленский передаст США новый список оружия для победы

13:22

Совершенно другой человек: звезду фильма "Сердцеедки" не узнали без макияжа и фильтров

Реклама
13:22

Женский гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Рыбам – испытания, Козерогам – знаки подсознанияВидео

13:21

Повышение пенсий в 2023 году: в Минсоцполитики пояснили, почему индексация будет не больше 1500 грнВидео

13:04

Гороскоп на завтра 27 февраля 2023: Рыбам – новые знакомства, Девам – проверка на стойкостьВидео

12:54

Новые снегопады в Украине: синоптики предупредили о сильных "морозах" в мартеВидео

12:42

Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 летВидео

12:32

"Путин – недоговороспособный": Пекин резко отворачивается от РФ — Жданов

12:23

Мадонна "вышла в тираж": от 64-летней певицы сбежал бойфренд в три раза моложе нееВидео

12:13

Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецептВидео

11:33

Финансовый эксперт объяснил, как будет скакать курс доллара веснойВидео

11:31

ВСУ "покрошили" морпехов РФ под Угледаром: от частей оккупантов остались груды техники

11:23

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

Реклама
11:09

Массовые удары, большие потери и захват городов: идет решающий месяц для Украины - гороскоп на мартВидео

10:51

"Будут московиты и уральцы": Путин неожиданно заговорил о развале РФ

10:41

"Патриотический цинизм": Скрипка жестко прошелся по Потапу с Дорофеевой из-за украинских песенВидео

10:16

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

10:09

Разведка РФ на Запорожье закончилась бойней: ВСУ ликвидировали 120 россиян — ISW

09:49

Дьявол символизирует врага: экстрасенс предупредил о сложной ситуации на фронтеВидео

09:23

Маск влип в скандал: назвал Революцию Достоинства "переворотом"

09:04

Получить от ООН помощь 6,6 тысячи грн: кто из украинцев имеет правоВидео

08:28

Вероятность участия НАТО в войне: Тука объяснил, в чем подвох

08:20

Путин - ленивый сибарит, затяжной войны не будетмнение

07:50

Шеф ЦРУ предупредил: Китай готовит план переброски в РФ партии летального оружия

07:44

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

07:06

ВСУ пойдут в контрнаступление весной: в ГУР назвали направления и цели

06:20

Если в ближайшие дни не ударят по Украине, беспокоиться следует молдаванаммнение

04:45

"У РФ нет политика, который вывел бы оккупантов из Украины": у нас есть один способ завершить войну – ТукаВидео

03:40

"Не надо недооценивать врага": Тука удивил подробностями о российских рычагах влиянияВидео

03:03

"Нужно лечить алкоголизм!": Волочкова расставила ноги для своих ненавистниковВидео

02:30

"Выглядит не очень хорошо": эксперты рассказали, что известно о "неизлечимой болезни" Путина

01:48

"Ловушка для Путина": Жданов рассказал о последствиях для диктатора после освобождения Крыма

25 февраля, суббота
23:59

"Мастера блефа": Жданов рассказал, что на самом деле означает "приостановление" РФ ядерного договораВидео

Реклама
23:20

Мать не дождалась единственного сына: в тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитникВидео

22:47

Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставаниеВидео

22:45

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног": в Бурятии рассказали об огромных потерях региона на войнеВидео

22:20

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля: генерал-лейтенант назвал 2 веские причиныВидео

22:05

Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

21:18

"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в БахмутВидео

21:04

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

20:48

"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциямиВидео

20:00

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

19:21

"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять