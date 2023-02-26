Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецепты

Готовим вкусные блюда на Великий пост 2023. Превосходные постные котлеты и нежнейшие голубцы с гречкой.

вкусное меню и рецепты на Великий пост 2023 / ua.depositphotos.com

Уже 27 февраля начинается Великий пост перед Пасхой. Самый большой пост продлится 48 дней - до 15 апреля. Ведь 16 апреля христиане будут отмечать праздник Пасхи.

Главред составил меню на первую неделю Великого поста 2023 и расскажет самые строгие запреты. Также предлагаем узнать несколько вкусных постных рецептов на Великий пост, которые станут вашей палочкой выручалочкой.

Что нельзя есть в великий пост 2023

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В период Великого Поста из пищи исключаются все продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, молоко, а также продукты, которые их содержат.

Дни поста также должны проходить в соответствии с календарными предписаниями. Начинается Великий Пост в Чистый понедельник, в который от пищи следует отказаться полностью.

По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухояденья. В эти дни разрешено есть лишь:

черный хлеб,

сырые и квашеные овощи,

пить воду, кисель, компот.

По вторникам и четвергам можно употреблять горячую пищу, то есть блюда, подвергшиеся термообработке. Например:

борщ,

супы,

каши,

макароны,

картофельное пюре,

тушеные или паровые овощи.

Когда можно готовить рыбу в Великий пост

Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:

Благовещение Пресвятой Богородицы,

Вход Господень в Иерусалим,

Лазареву субботу.

Рецепты на Великий пост 2023

Постыне голубцы с гречкой на Великий пост рецепт / ua.depositphotos.com

Конвертики с гречкой из капусты - рецепт

Вам понадобится:

Капуста - 1 шт

Гречка - 1 стакан

Лук

Морковь

Соль, перец - по вкусу

Лук и морковь почистить, мелко порезать или натереть на терке.

На растительном масле обжарить лук, далее морковь. Протушить примерно 5 минут овощи.

Стакан гречки хорошо промыть и отварить до готовности.

В кастрюлю с гречкой добавить лук и морковь.

Кашу посолить и поперчить по вкусу.

От капусты отделить листы и переложить в кипящую воду на 2 минуты.

Остудить капустные листья и промочить бумажным полотенцем.

В каждый лист капусты переложить "фарш" из гречки, свернуть в конвертик.

Каждый конвертик с капустой переложить в пароварку и готовить 15 минут.

Картофельные котлеты на Великий пост - рецепт

Котлеты постные на Великий пост 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Картошка - 5 шт

Мука - 3 столовые ложки

Соль

Орехи (грецкие, миндаль или кешью)

Лук

Зелень

Грибы - 6 шт

Оливковое масло

Картошку помыть, почистить и отварить.

В это время Почистить лук и обжарить на оливковом масле.

Добавить мелко порезанные грибы к луку, посолить и поперчить по вкусу.

Картошку размять в пюре и остудить. Добавить немного муки и перемешайте.

Столовой ложкой взять пюре, скатать в шарик, в середину положить грибную начинку.

Измельчить орешки для вкуса и аккуратно обвалять котлеты на Великий пост.

Противень застелить пергаментной бумагой и переложить картофельные котлеты.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать до 15 минут.

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