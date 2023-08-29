Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмбла

Шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, сказал, что очень много людей не знают, как правильно приготовить скрэмбл, и поделился своим рецептом.
Пол Фостер — опытный шеф-повар, написавший кулинарную книгу и владеющий британскими ресторанами в своем аккаунте в TikTok показал подписчикам, как правильно готовить скрэмбл, поскольку был шокирован тем, как много людей не понимают технику приготовления скрэмбла.
По словам Пола, для того, чтобы начать готовить, все, что вам нужно — это три яйца, и их нужно хорошо взбить в миске, но пока не добавляйте ни соли, ни перца.
Затем Пол сказал: "Положите кусочек сливочного масла на сковороду, только теплую… Очень важно, чтобы оно просто таяло".
Однако Пол сказал, что секрет приготовления идеального скрэмбла заключается в том, чтобы готовить его только с маслом и не добавлять в смесь молоко.
По словам Пола, как только яйца будут добавлены в сковородку, их нужно сразу же перемешать, но поставить на очень слабый огонь, пока они стоят на плите.
"Сначала он начнет застывать, но огонь должен быть очень слабым. В общей сложности, чтобы получился идеальный омлет, он должен готовиться на плите пять минут", - говорит шеф-повар.
После того, как яйца правильно приготовлены, они должны стать густыми и кремообразными, поэтому их следует правильно приправить солью и перцем.
Затем Пол положил скрэмбл на тарелку и сказал: "Посмотрите, он идеальный!".
Смотрите видео о том, как приготовить идеальный скрэмбл:
@paulfosterchef How to cook scrambled egg ….. properly. Flavour them up how you like this is just the foundation. #eggtok#scrambledegg#viral#egg#chef#cook#homecook#chefsoftiktok#eggsoftiktok#howtocook#simplerecipe#howtocookeggs#omelette @foodies ♬ How D'ya Like Your Eggs In The Morning? - Dean Martin & Helen O’Connell
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