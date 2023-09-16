На рынке больше не купите морковку по-корейски: рецепт хрустящей закуски, которую готовили в 90-х

Секрет самой сочной, ароматной и вкусной морковки по-корейски. Этот рецепт в советское время держали в строгом секрете.
Такой рецепт морковки по-корейски собирался по крупицам. Морковь будет сочной, не жесткой и удивительно вкусной.
В 90-е годы многие хозяйки хотели готовить такой рецепт, чтобы не покупать морковь по-корейски на рынке.
Главный секрет приготовления хрустящей морковки по-корейски в том, что перед приготовлением ее нужно почистить, залить холодной водой и подержать 60 минут.
Рецепт настоящей хрустящей моркови по-корейски - пошаговая инструкция
Вам понадобится:
- Морковка - 1 кг
- Чеснок - 4 зубчика
- Горчица в зернах - половина чайной ложки
- Соль - 1 чайная ложка
- Сахар - 1 чайная ложка
- Перец -1 чайная ложка
- Куркума - половина чайной ложки
- Майоран - 1 чайная ложка
- Подсолнечное масло с запахом - 100 мл
- Уксус яблочный 6% - 50 мл
Морковь покупайте свежую. Чистим и натираем на специальной терке.
Переложить морковку в глубокую миску или тарелку.
На 1 кг морковки добавляем 1 чайную ложку соли с горкой.
Обминаем руками морковку с солью. Этот секрет делает морковь по-корейски сочной и хрустящей.
В середине делаем углубление и выдавливаем туда чеснок через прес.
В сковороду наливаем подсолнечное масло, нагреваем, пока масло не начнет потрескивать.
Выключаем огонь и добавляем в масло пряности. Именно при таком способе морковь по-корейски будет восхитительно вкусной.
В сковороду всыпать: 0,5 чайной ложки горчицы в зернах, 1 чайную ложку смеси перцев, 0,5 чайной ложки куркумы, 0,5 чайной ложки красного перца, майоран и кориандр. Все хорошо перемешать.
Далее вливаем в углубление на чеснок масло с пряностями. Ничего не перемешиваем, даем постоять моркови 5 минут.
Через 5 минут влить яблочный уксус. Примерно 3,5 столовых ложки. Натуральный яблочный уксус сделаем морковь по-корейски еще более полезной.
Хорошо перемешать морковь с пряностями, чтобы все специи хорошо распределились.
Перекладываем морковь в контейнер, уплотняем ложкой и заливаем соком.
Через 6-8 часов ароматная и сочная морковь по-корейски готова.
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