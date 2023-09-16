На рынке больше не купите морковку по-корейски: рецепт хрустящей закуски, которую готовили в 90-х

На сегодняшний день существует много разных способов приготовления моркови по-корейски. Сегодня расскажем уникальный рецепт.

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Как приготовить морковку по-корейски из 90 годов рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Секрет самой сочной, ароматной и вкусной морковки по-корейски. Этот рецепт в советское время держали в строгом секрете.

Такой рецепт морковки по-корейски собирался по крупицам. Морковь будет сочной, не жесткой и удивительно вкусной.

В 90-е годы многие хозяйки хотели готовить такой рецепт, чтобы не покупать морковь по-корейски на рынке.

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Главный секрет приготовления хрустящей морковки по-корейски в том, что перед приготовлением ее нужно почистить, залить холодной водой и подержать 60 минут.

Рецепт настоящей хрустящей моркови по-корейски - пошаговая инструкция

Вам понадобится:

Морковка - 1 кг

Чеснок - 4 зубчика

Горчица в зернах - половина чайной ложки

Соль - 1 чайная ложка

Сахар - 1 чайная ложка

Перец -1 чайная ложка

Куркума - половина чайной ложки

Майоран - 1 чайная ложка

Подсолнечное масло с запахом - 100 мл

Уксус яблочный 6% - 50 мл

Морковь покупайте свежую. Чистим и натираем на специальной терке.

Переложить морковку в глубокую миску или тарелку.

На 1 кг морковки добавляем 1 чайную ложку соли с горкой.

Обминаем руками морковку с солью. Этот секрет делает морковь по-корейски сочной и хрустящей.

В середине делаем углубление и выдавливаем туда чеснок через прес.

Морковь по-корейски рецепт / скриншот с видео

В сковороду наливаем подсолнечное масло, нагреваем, пока масло не начнет потрескивать.

Выключаем огонь и добавляем в масло пряности. Именно при таком способе морковь по-корейски будет восхитительно вкусной.

В сковороду всыпать: 0,5 чайной ложки горчицы в зернах, 1 чайную ложку смеси перцев, 0,5 чайной ложки куркумы, 0,5 чайной ложки красного перца, майоран и кориандр. Все хорошо перемешать.

Далее вливаем в углубление на чеснок масло с пряностями. Ничего не перемешиваем, даем постоять моркови 5 минут.

Через 5 минут влить яблочный уксус. Примерно 3,5 столовых ложки. Натуральный яблочный уксус сделаем морковь по-корейски еще более полезной.

Хорошо перемешать морковь с пряностями, чтобы все специи хорошо распределились.

Перекладываем морковь в контейнер, уплотняем ложкой и заливаем соком.

Через 6-8 часов ароматная и сочная морковь по-корейски готова.

Рецепт хрустящей моркои по-корейски, как на рынке / depositphotos.com/ua

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