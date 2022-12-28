Настоящий салат Оливье, который никто еще не пробовал: рецепт салата 1900 года

Такой необычный рецепт Оливье точно будет королевским. Готовим необычные блюда на Новый год.

Оливье рецепт на Новый год / ua.depositphotos.com

Традиционный салат на Новый год в Украине всегда считался Оливье. Это блюдо каждая хозяйка готовит по классическому рецепту, но мало кто знает, как Оливье готовили еще в далеком 1900 году.

Знаменитый шеф-повар Люсьен Оливье поделился рецептом Оливье, который вы точно еще не пробовали.

Удивите своих близких в новогоднюю ночь необычными рецептами.

Рецепт Оливье на Новый год - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

Листья салата

Отварная говядина - 100 гр

Копченое филе - 100 гр

Яблоко - 1 шт

Огурцы свежие

Яйца - 1 шт

Перепелка - 1 шт

Соус Барский - рецепт

Вам понадобиться:

Соль

Масло оливковое

Аджика - 1 чайная ложка

Томатная паста

Чеснок - по вкусу

Изначально нужно приготовить соус для маринада перепелки.

Смешать оливковое масло 1 столовую ложку, аджику, соль, чеснок и томатную пасту.

Замариновать перепелку в соусе на 1,5-2 часа. Запечь перепелку при 180 градусах в духовке.

Отварить говядину и порезать кусоками.

Также нарезаем копченую грудку.

Огурцы помыть, почистить и порезать соломкой.

Яблоко порезать пополам, почистить от кожуры и порезать кубиками.

Смешать говядину, копченое филе, огурец, яблоко.

Добавить теплую перепелку, предварительно порезав на кусочки.

Заправить вкусным соусом.

Можно взбить 3 яйца, оливковое масло и соль в блендере.

Аккуратно влить в салат Оливье и перемешать.

В большое блюдо красиво уложить листья салата, оформить с помощью кондитерского кольца салат Оливье и украсить отварным желтком и зеленью.

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