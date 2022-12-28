Настоящий салат Оливье, который никто еще не пробовал: рецепт салата 1900 года

Традиционный салат на Новый год в Украине всегда считался Оливье. Это блюдо каждая хозяйка готовит по классическому рецепту, но мало кто знает, как Оливье готовили еще в далеком 1900 году.
Знаменитый шеф-повар Люсьен Оливье поделился рецептом Оливье, который вы точно еще не пробовали.
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Рецепт Оливье на Новый год - пошаговый рецепт
Вам понадобиться:
- Листья салата
- Отварная говядина - 100 гр
- Копченое филе - 100 гр
- Яблоко - 1 шт
- Огурцы свежие
- Яйца - 1 шт
- Перепелка - 1 шт
Соус Барский - рецепт
Вам понадобиться:
- Соль
- Масло оливковое
- Аджика - 1 чайная ложка
- Томатная паста
- Чеснок - по вкусу
Изначально нужно приготовить соус для маринада перепелки.
Смешать оливковое масло 1 столовую ложку, аджику, соль, чеснок и томатную пасту.
Замариновать перепелку в соусе на 1,5-2 часа. Запечь перепелку при 180 градусах в духовке.
Отварить говядину и порезать кусоками.
Также нарезаем копченую грудку.
Огурцы помыть, почистить и порезать соломкой.
Яблоко порезать пополам, почистить от кожуры и порезать кубиками.
Смешать говядину, копченое филе, огурец, яблоко.
Добавить теплую перепелку, предварительно порезав на кусочки.
Заправить вкусным соусом.
Можно взбить 3 яйца, оливковое масло и соль в блендере.
Аккуратно влить в салат Оливье и перемешать.
В большое блюдо красиво уложить листья салата, оформить с помощью кондитерского кольца салат Оливье и украсить отварным желтком и зеленью.
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