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Назван самый полезный в мире завтрак: готовить всего 5 минут

15 сентября 2021, 21:17

Этот самый полезный омлет разработали американские диетологи.

омлет
Рецепт омлета со шпинатом / goodfon.ru

Зачастую утром мы не всегда успеваем готовить для себя завтраки, которые занимают много времени, и стараемся как можно быстрее покушать.

Как говорят диетологи, в состав самого полезного завтрака входят несколько суперпродуктов, которые вместе гараздо более полезны.

Первый из таких продуктов это домашние яйца. Белок необходим для работы мышц и мозга. Из яиц желательно утром делать омлет, а вот к нему добавлять шпинат. Именно омлет со шпинатом стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм и содержит несколько сильных антиоксидантов.

В омлет со шпинатом следует добавить и красный лук, он является супер источником серы, хрома и антиоксидантов.

Самый полезный омлет стоит готовить на оливковом масле.

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Главред расскажет рецепт омлета со шпинатом на завтрак.

Омлет со шпинатом - рецепт за 5 минут

Вам понадобится:

  • Яйцо - 4 шт.
  • Шпинат - 1 пучок.
  • Молоко
  • Специи - по вкусу
  • Оливковое масло.

Пучок шпината разбираем и тщательно моем листики. Оставить шпинат полностью высохнуть и нарезать или нашинковать шпинат для омлета.

Яйца моем и взбиваем венчиком. Добавляем молоко, специи и соль. а также шпинат. Все хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и наливаем оливковое масло. Вливаем яичную смесь в сковороду.

Накрываем крышкой и держим примерно 5 минут. Далее стоит омлет со шпинатом на сковороде перевернуть и поджарить еще пару минут.

Приятного и вкусного вам завтрака.

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