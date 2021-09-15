Назван самый полезный в мире завтрак: готовить всего 5 минут

Этот самый полезный омлет разработали американские диетологи.
Зачастую утром мы не всегда успеваем готовить для себя завтраки, которые занимают много времени, и стараемся как можно быстрее покушать.
Как говорят диетологи, в состав самого полезного завтрака входят несколько суперпродуктов, которые вместе гараздо более полезны.
Первый из таких продуктов это домашние яйца. Белок необходим для работы мышц и мозга. Из яиц желательно утром делать омлет, а вот к нему добавлять шпинат. Именно омлет со шпинатом стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм и содержит несколько сильных антиоксидантов.
В омлет со шпинатом следует добавить и красный лук, он является супер источником серы, хрома и антиоксидантов.
Самый полезный омлет стоит готовить на оливковом масле.
Главред расскажет рецепт омлета со шпинатом на завтрак.
Омлет со шпинатом - рецепт за 5 минут
Вам понадобится:
- Яйцо - 4 шт.
- Шпинат - 1 пучок.
- Молоко
- Специи - по вкусу
- Оливковое масло.
Пучок шпината разбираем и тщательно моем листики. Оставить шпинат полностью высохнуть и нарезать или нашинковать шпинат для омлета.
Яйца моем и взбиваем венчиком. Добавляем молоко, специи и соль. а также шпинат. Все хорошо перемешиваем.
Разогреваем сковороду и наливаем оливковое масло. Вливаем яичную смесь в сковороду.
Накрываем крышкой и держим примерно 5 минут. Далее стоит омлет со шпинатом на сковороде перевернуть и поджарить еще пару минут.
Приятного и вкусного вам завтрака.
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