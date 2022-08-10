Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочек

Самые вкусные булочки с сосисками для всей семьи.
Готовим вкуснейшую закуску для своих близких. Удивительные булочки с сосисками, которые моментально пропадают с тарелки.
Превосходный вкус детства, как в школе. Сосиски предлагаем выбирать не сильно большие и длинные, чтобы красиво сформировать аккуратную булочку.
Такая выпечка очень простая в приготовлении и много времени не занимает.
Булочки с сосиской - рецепт
Вам понадобится:
- Дрожжевое замороженное тесто - 2 листа
- Сосиски молочные - 10 шт
- Желток - 1 шт
- Пармезан
- Молоко
Тесто стоит немного разморозить и разделить на 10 равных чайте.
Сформировать небольшой шарик и скачать в лепешку.
Сосиски очистить и положить в тесто.
Аккуратно скручиваем края или делаем из теста косичку.
Каждую булочку выкладываем на пергамент одну рядом с другой.
У вас должен получится небольшой цветок.
Желток смешать с 2 столовыми ложками молока.
Смазать все булочки смесью.
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем закусочные булочки с сосиской 20 минут.
Посыпать готовые булочки Пармезаном.
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