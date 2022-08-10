Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочек

Булочки с сосисками рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкуснейшую закуску для своих близких. Удивительные булочки с сосисками, которые моментально пропадают с тарелки.

Превосходный вкус детства, как в школе. Сосиски предлагаем выбирать не сильно большие и длинные, чтобы красиво сформировать аккуратную булочку.

Такая выпечка очень простая в приготовлении и много времени не занимает.

Булочки с сосиской - рецепт

Вам понадобится:

Дрожжевое замороженное тесто - 2 листа

Сосиски молочные - 10 шт

Желток - 1 шт

Пармезан

Молоко

Тесто стоит немного разморозить и разделить на 10 равных чайте.

Сформировать небольшой шарик и скачать в лепешку.

Сосиски очистить и положить в тесто.

Аккуратно скручиваем края или делаем из теста косичку.

Каждую булочку выкладываем на пергамент одну рядом с другой.

У вас должен получится небольшой цветок.

Желток смешать с 2 столовыми ложками молока.

Смазать все булочки смесью.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем закусочные булочки с сосиской 20 минут.

Посыпать готовые булочки Пармезаном.

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