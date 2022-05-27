Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецепт

Вкусный зразы с яйцом рецепт / ua.depositphotos.com

Решили побаловать родных вкусными и хрустящими зразами, тогда предлагаем вам идеальный рецепт для каждой хозяйки.

Такие зразы с яйцом будут превосходны и на праздничном столе. Всего пару минут вашего времени и немного фантазии, и хрустящие "пирожки" на вашем столе.

Для начинки можно выбрать сыр, ветчину, зеленый лук.

Картофельные зразы с яйцом - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 600 гр

Мука - 3 столовые ложки

Яйца - 7 штук

Лук - 1 шт

Соль

Помыть, почистить и отварить картошку. Из картошки сделать пюре, добавить муку и хорошо перемешать.

Параллельно отварить яйца, остудить в холодной воде и почистить. Нарезать небольшими кубиками.

Обжарить лук до золотистой корочки, добавить яйца и перемешать.

Сформировать небольшую лепешку, положить лук и яйца, красиво сделать зразы.

Жарить зразы на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

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