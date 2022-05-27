Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецепт

Классический рецепт зраз, который станет идеальным для вас.
Решили побаловать родных вкусными и хрустящими зразами, тогда предлагаем вам идеальный рецепт для каждой хозяйки.
Такие зразы с яйцом будут превосходны и на праздничном столе. Всего пару минут вашего времени и немного фантазии, и хрустящие "пирожки" на вашем столе.
Для начинки можно выбрать сыр, ветчину, зеленый лук.
Картофельные зразы с яйцом - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 600 гр
- Мука - 3 столовые ложки
- Яйца - 7 штук
- Лук - 1 шт
- Соль
Помыть, почистить и отварить картошку. Из картошки сделать пюре, добавить муку и хорошо перемешать.
Параллельно отварить яйца, остудить в холодной воде и почистить. Нарезать небольшими кубиками.
Обжарить лук до золотистой корочки, добавить яйца и перемешать.
Сформировать небольшую лепешку, положить лук и яйца, красиво сделать зразы.
Жарить зразы на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.
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Автор: Маша Тупченко