Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецепт

Хрустящие огурцы рецепт / ua.depositphotos.com

Хозяйки в последний месяц лета стараются как можно больше приготовить вкусных закруток на зиму, чтобы баловать семью различными угощениями.

Одним из самых популярных зимних блюд являются соленые огурчики.

Чтобы огурцы всегда были хрустящими и никогда не испортились опытные хозяйки добавляют в банки листья вишни, смородины и корень хрена.

Если ваши огурцы стали мягкими, не спешите их выбрасывать. Из таких огурцов можно приготовить вкуснейший салат, рассольник или удивительный соус.

Часто молодые хозяйки задаются вопросом, можно ли есть огурцы, если на них образовался белый налет, а рассол неожиданно помутнел. Из таких огурцов можно смело готовить блюда и подавать к столу.

Вкусные огурцы на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 3 кг

Корень хрена

Укроп

Листья вишни и смородины

Перец горошком

Вода 0,5 литра

Соль

Укроп, хрен, горошек и листья смородин с вишней хорошо помыть и выложить на дно чистой 3 литровой банки.

Вымыть огурцы, попки можно не отрезать.

Хорошо высушить огурцы и плотно уложить в банку.

Приготовить рассол и залить огурцы.

Можно добавить пару лавровых листочков.

Банку плотно закрыть крышкой и оставить на 1,5 недели, периодически доливать воду.

Хрустящие огурцы готовы к закрутке на зиму.

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