Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецепт

Осенний салат с ветчиной и фасолью рецепт / ua.depositphotos.com

Осенью всегда хочется накрыть вкусный стол и пригласить в дождливую погоду родных. Чтобы удивить своих гостей, предлагаем рецепт осеннего салата с фасолью.

Простой и одновременно вкусный рецепт поможет удивить всех родных.

Салат с фасолью и ветчиной готовить очень просто. Если вам не очень нравится фасоль, можно заменить на горох.

Салат с ветчиной и фасолью - рецепт

Вам понадобится:

Ветчина или балык - 200 гр

Кукуруза - 50 гр

Фасоль - 100 гр

Помидор - 1 шт

Майонез или греческий йогурт

Укроп, петрушка

Ветчину можно заменить на куриное филе. Нарезать мясо для салата длинными ломтиками и отложить в глубокую посуду.

Добавить порезанный кубиками помидор.

Из фасоли и кукурузы слить жидкость и добавить в салат.

Порезать укроп, петрушку и немного зеленого лука.

По вкусу можно добавить немного сушенного чеснока.

Добавить 2 ложки майонеза или греческого йогурта, посолить и перемешать.

Подавать салат с гренками из белого или черного хлеба.

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