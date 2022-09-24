Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецепт

Готовим вкусный салат "Удиви мужа" по супер простому рецепту.
Осенью всегда хочется накрыть вкусный стол и пригласить в дождливую погоду родных. Чтобы удивить своих гостей, предлагаем рецепт осеннего салата с фасолью.
Простой и одновременно вкусный рецепт поможет удивить всех родных.
Салат с фасолью и ветчиной готовить очень просто. Если вам не очень нравится фасоль, можно заменить на горох.
Салат с ветчиной и фасолью - рецепт
Вам понадобится:
- Ветчина или балык - 200 гр
- Кукуруза - 50 гр
- Фасоль - 100 гр
- Помидор - 1 шт
- Майонез или греческий йогурт
- Укроп, петрушка
Ветчину можно заменить на куриное филе. Нарезать мясо для салата длинными ломтиками и отложить в глубокую посуду.
Добавить порезанный кубиками помидор.
Из фасоли и кукурузы слить жидкость и добавить в салат.
Порезать укроп, петрушку и немного зеленого лука.
По вкусу можно добавить немного сушенного чеснока.
Добавить 2 ложки майонеза или греческого йогурта, посолить и перемешать.
Подавать салат с гренками из белого или черного хлеба.
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