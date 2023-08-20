Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецепт

Простой и очень вкусный салат можно приготовить всего за 5 минут. Если у вас намечаются неожиданные гости, а приготовить ничего не успели, то этот рецепт настоящая палочка выручалочка.
Быстрый рецепт салата удивит каждого. Для его приготовления не нужно ничего варить, жарить или долго возиться у плиты.
Всего 4 нужных ингредиента и восхитительно вкусный салат у вас на столе.
Салат с кукурузой за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Кукуруза - 150 гр
- Огурцы - 2 шт
- Сыр косичка
- Сухарики темные
- Майонез
С кукурузы слить всю жидкость и сразу добавить в салатник.
Огурцы почистить от кожуры и порезать кубиками.
Сыр косичку нарезаем мелкими кубиками или порвать на кусочки руками.
Смешать кукурузу, огурцы и сыр. Добавить одну столовую ложку майонеза и всыпать сухарики.
Салат хорошо перемешать и подавать сразу к столу, чтобы сухарики оставались хрустящими.
К такому салату с сыром косичка хорошо подойдет домашний майонез или вкусная заправка из сметаны и зелени.
Смотрите видео рецепт, как готовить салат за 5 минут:
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