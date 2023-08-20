Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецепт

Салат с сыром косичка и кукурузой. Рецепт удивительно быстрого блюда за 5 минут.

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Салат за 5 минут с сыром рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, pixabay

Простой и очень вкусный салат можно приготовить всего за 5 минут. Если у вас намечаются неожиданные гости, а приготовить ничего не успели, то этот рецепт настоящая палочка выручалочка.

Быстрый рецепт салата удивит каждого. Для его приготовления не нужно ничего варить, жарить или долго возиться у плиты.

Всего 4 нужных ингредиента и восхитительно вкусный салат у вас на столе.

Салат с кукурузой за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Кукуруза - 150 гр

Огурцы - 2 шт

Сыр косичка

Сухарики темные

Майонез

С кукурузы слить всю жидкость и сразу добавить в салатник.

Огурцы почистить от кожуры и порезать кубиками.

Сыр косичку нарезаем мелкими кубиками или порвать на кусочки руками.

Смешать кукурузу, огурцы и сыр. Добавить одну столовую ложку майонеза и всыпать сухарики.

Салат хорошо перемешать и подавать сразу к столу, чтобы сухарики оставались хрустящими.

К такому салату с сыром косичка хорошо подойдет домашний майонез или вкусная заправка из сметаны и зелени.

Смотрите видео рецепт, как готовить салат за 5 минут:

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