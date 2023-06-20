Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецепт

Самые вкусные бутерброды из 90 годов, которые обожали все. Сейчас их готовят не так часто, а зря.
Бутерброды со шпротами готовить очень легко и просто, главное знать 1 небольшой секрет. В советские годы они были на каждом праздничном столе.
Безумно вкусные бутерброды из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб кирпичик, или черный
- Яйца - 3 шт
- Огурцы соленые - 3 ш
- Шпроты - 1 банка
- Сливочное масло
- Укроп
- Чеснок и горчица - по вкусу
Хлеб порезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Если есть тостер, можно воспользоваться им.
Яйца предварительно отварить, почистить и порезать слайсами.
Огурцы также нарезаем тонкими кусочками.
На сковороде растопить сливочное масло и с двух сторон обмакнуть каждую гренку в масле. Это и есть секрет самых вкусных бутербродов.
Со шпротов слить масло.
На гренку положить яйцо, 2 кусочка огурцы и рыбку.
Украсить укропом.
Если любите чеснок, можно выдавить в горчицу, смешать и добавить 1 каплю горчицы с чесноком на бутерброд со шпротами.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные блюда со шпротами:
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