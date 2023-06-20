Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецепт

Невероятная закуска из 90-х годов, которую любили все. Забытый рецепт вкусных бутербродов.

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Бутерброды из 90 годов рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Самые вкусные бутерброды из 90 годов, которые обожали все. Сейчас их готовят не так часто, а зря.

Бутерброды со шпротами готовить очень легко и просто, главное знать 1 небольшой секрет. В советские годы они были на каждом праздничном столе.

Безумно вкусные бутерброды из СССР - рецепт

Вам понадобится:

Хлеб кирпичик, или черный

Яйца - 3 шт

Огурцы соленые - 3 ш

Шпроты - 1 банка

Сливочное масло

Укроп

Чеснок и горчица - по вкусу

Хлеб порезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Если есть тостер, можно воспользоваться им.

Яйца предварительно отварить, почистить и порезать слайсами.

Огурцы также нарезаем тонкими кусочками.

На сковороде растопить сливочное масло и с двух сторон обмакнуть каждую гренку в масле. Это и есть секрет самых вкусных бутербродов.

Со шпротов слить масло.

На гренку положить яйцо, 2 кусочка огурцы и рыбку.

Украсить укропом.

Если любите чеснок, можно выдавить в горчицу, смешать и добавить 1 каплю горчицы с чесноком на бутерброд со шпротами.

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные блюда со шпротами:

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